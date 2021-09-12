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Süper Lig: Trabzonspor: 2 - Galatasaray: 2 (Maç sonucu)

Süper Lig’in 4. haftasında Trabzonspor, Galatasaray ile karşılaştı. Müsabaka 2-2 beraberlikle sonuçlandı.

Spor 12.09.2021, 22:01
Süper Lig: Trabzonspor: 2 - Galatasaray: 2 (Maç sonucu)

Süper Lig’in 4. haftasında Trabzonspor, Galatasaray ile karşılaştı. Müsabaka 2-2 beraberlikle sonuçlandı.



Maçtan Dakikalar (İkinci yarı)


62. dakikada sol çaprazda rakiplerini çalımlayarak önünü boşaltan Hamsik, Nwakaeme’yi gördü. Bu oyuncunun penaltı noktasına yakın yerden vuruşunda meşin yuvarlak kaleci Muslera’nın sağından ağlarla buluştu. 2-2


71. dakikada Uğurcan’ın uzun degajında topu önüne alan Nwakaeme rakiplerinden sıyrılarak yaptığı vuruşta meşin yuvarlak Muslera’da kaldı.



Stat: Medical Park


Hakemler: Ali Palabıyık xx, Mustafa Emre İyisoy xx, Ceyhun Sesigüzel xx


Trabzonspor: Uğurcan xx, Peres xx, Edgar le xx, Vitor Hugo xx, İsmail Köybaşı x (Trondsen dk. 37 x) (Denswil dk. 54 x), Berat Özdemir xx, Hamsik xx, Bakasetas xx (Siopis dk. 81 ?), Abdulkadir Ömür x (Yusuf Sarı dk. 37 x), Nwakaeme xx, Cornelius xx (Koita dk. 81 ?)


Yedekler: Erce, Hüseyin Türkmen, Yunus Mallı, Abdulkadir Parmak, Serkan Asan


Teknik Direktör: Abdullah Avcı


Galatasaray: Muslera xx, Yedlin xx, Luyindama xx, Nelsson xxx, Aanholt xx, Berkan xx, Cicaldau xx (Taylan dk. 82 ?), Morutan xx (Babel dk. 46 x), Emre Kılınç xx (Aytaç Kara dk. 46 x), Kerem Aktürkoğlu xx (Mustafa Muhammed dk. 75 x), Halil Dervişoğlu xx (Oğulcan Çağlayan dk. 82 ?)


Yedekler: Fatih, Alparslan Öztürk, Ömer Bayram, Işık Kaan Arslan, Diagne


Teknik Direktör: Fatih Terim


Goller: Emre Kılınç (dk. 20 ve 33) (Galatasaray), Cornelius (dk. 40), Nwakaeme (dk. 62) (Trabzonspor)


Sarı Kartlar: Berkan Kutlu (Galatasaray), Berat Özdemir (Trabzonspor)

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