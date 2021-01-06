Süper Lig: Trabzonspor: 1 - Göztepe: 0 (Maç sonucu)

Süper Lig’in 17. haftasında Trabzonspor ile Göztepe karşılaştı. Müsabakayı ev sahibi Trabzonspor 1-0 kazandı.

Maçtan dakikalar (İlk yarı)

50. dakikada Nwakaeme sol taraftan rakiplerinden sıyrılarak ceza sahası içine girdi. Vuruşunda meşin yuvarlak direğe çarparak auta çıktı.

64. dakikada Abdulkadir Parmak’ın pasında topla birlikte ceza sahası içine giren Nwakaeme’nın vuruşunda kaleci İrfan Can meşin yuvarlağı kornere çıkardı.

67. dakikada Soner’in uzak mesafeden vuruşunda meşin yuvarlak kaleci Uğurcan Çakır’da kaldı.

73. dakikada Ekuban kendi yarı sahasından aldığı topla birlikte kaleci ile karşı karşıya kaldı. Vuruşunda kaleci İrfan Can’ın ayaklarıyla müdahele ettiği topu savunma oyuncuları uzaklaştırdı.

90. dakikada Soner’in ortasında kale sahası içindeki Brown Ideye’nin kafa vuruşunda kaleci Uğurcan Çakır meşin yuvarlağı kornere çıkardı.

Stat: Medical Park

Hakemler: Cüneyt Çakır xx, Bahattin Duran xx, Tarık Ongun xx

Trabzonspor: Uğurcan Çakır xx, Serkan Asan xx, Edgar le xx, Hosseini xx, Marlon xx, Lewis Baker xx, Abdulkadir Parrmak xx (Kamil Ahmet Çörekçi dk. 81 ?), Abdulkadir Ömür xx (Pereira dk. 86 ?), Ekuban xx, Nwakaeme xx (Benik Afobe dk. 86 ?), Djaniny xx (Flavio dk. 73 x)

Yedekler: Erce Kardeşler, Hüseyin Türkmen, Sefa Kınalı, Ahmet Canbaz, Ahmetcan Kaplan, Faruk Can Genç

Teknik Direktör: Abdullah Avcı

Göztepe: İrfan Can x, Berkan x (Burekovic dk. 46 x), Mihojevic x (Beykan Şimşek dk. 87 ?), Atınç x, Murat x, Nwobodo x, Soner x, Ndiaye x, Napoleoni x (Burak Süleyman dk. 81 ?), Halil Akbunar x, Brown Ideye x

Yedekler: Megyeri, Tarouco, Kubilay, Jose de Costa, Tripc, Gassama, Yalçın Kayan

Teknik Sorumlu: Ersan Parlatan

Gol: Ekuban (dk. 27) (Trabzonspor)

Sarı Kartlar: Hosseini (Trabzonspor), Berkan Emir, Atınç (Göztepe)