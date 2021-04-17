Süper Lig: Trabzonspor: 1 - Atakaş Hatayspor: 1 (Maç sonucu)

Süper Lig’in 35. haftasında Trabzonspor ile Atakaş Hatayspor karşılaştı. Müsabaka 1-1 beraberlikle sonuçlandı.

Maçtan Dakikalar (İkinci yarı)

76. dakikada Diouf’dan seken topu ceza sahası içinde önünde bulan Kamara’nın vuruşunda meşin yuvarlak üstten auta çıktı.

77. dakikada Yusuf Sarı, sahasından aldığı topla birlikte rakiplerinden sıyrılarak ceza sahası içine girdi. Yusuf’un ayağının içiyle vuruşunda meşin yuvarlak kaleci Munir’de kaldı.

88. dakikada Trabzonspor’un sol taraftan kullandığı korner atışında ceza sahasında Berat Özdemir’in vuruşu auta gitti.

90. dakikada Flavio’nun ceza sahası içinde Boupendza’yı düşürmesi sonucu hakem Zorbay Küçük penaltı noktasını gösterdi.

90+4. dakikada penaltı atışını kullanan Diouf’un vuruşunda meşin yuvarlak kaleci Uğurcan Çakır’dan döndü. Dönen topu savunma oyuncuları uzaklaştırdı. Ancak VAR’a giden hakem Zorbay Küçük atışın tekrarlanmasını istedi.

90+6. dakikada penaltı atışında topun başına bu kez Boupendza geçti. Bu oyuncunun vuruşunda meşin yuvarlak kaleci Uğurcan Çakır’ın solundan ağalarla buluştu. 1-1

Stat: Medical Park

Hakemler: Zorbay Küçük xx, Ali Saygın Öğel xx, Mustafa Sönmez xx

Trabzonspor: Uğurcan xx, Serkan Asan xx, Edgar le xx, Hosseini xx, Marlon xx, Abdulkadir Parmak x (Flavio dk. 67 x), Baker xx, Bakasetas xx, Yusuf Sarı xx (Kamil Ahmet Çörekçi dk. 88 ?), Nwakaeme x (Berat Özdemir dk. 78 x), Djaniny xx (Abdulkadir Ömür dk. 89 ?)

Yedekler: Erce, Hüseyin, Atakan, Ahmetcan, Faruk Can, Berat, Safa Kınalı

Teknik Direktör: Abdullah Avcı

Atakaş Hatayspor: Munir xx, Popov xx, Yusuf Abdioğlu xx (Billong dk. 85 ?), Pablo xx, Katranis xx, Ribeiro xx (Muhammed Mert dk. 69 x), Rayane Aabid xx (Akomadi dk. 85 ?), Kamara xx (Burak dk. 88 ?), Adama Traore xx, Boupendza xx, Diouf xx

Yedekler: Akın, Ekrem, Sackey, Mesut Çaytemel, Abdurrahman Canlı,

Teknik Direktör: Ömer Erdoğan

Goller: Djaniny (dk. 22) (Trabzonspor), Boupendza (dk. 90+6 pen.) (Hatayspor)

Sarı kartlar: Bakasetas, Baker, Abdulkadir Parmak, Yusuf Sarı, Abdullah Avcı (Trabzonspor), Pablo, Ribeiro, Yusuf Abdioğlu, Traore (A. Hatayspor)