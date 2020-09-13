Süper Lig: Trabzonspor: 0 - Beşiktaş: 1 (İlk yarı)
SÜPER LİG'İN İLK HAFTASINDA TRABZONSPOR, SAHASINDA BEŞİKTAŞ'I AĞIRLIYOR. MÜSABAKANIN İLK YARISI KONUK BEŞİKTAŞ'IN 1-0 ÜSTÜNLÜĞÜ İLE SONA ERDİ.
Süper Lig’in ilk haftasında Trabzonspor, sahasında Beşiktaş’ı ağırlıyor. Müsabakanın ilk yarısı konuk Beşiktaş’ın 1-0 üstünlüğü ile sona erdi.
Maçtan dakikalar (İlk yarı)
8. dakikada Trabzonspor savunmasından atılan uzun topa hareketlenen Kamil Ahmet Çörekçi, son çizgiye inip ceza sahasına çevirdi, bu noktada Vida, Ekuban’dan önce müdahale ederek topu kornere gönderdi.
29. dakikada sol kanatta topla buluşan Tyler Boyd, ceza sahası önüne kat ederek çok sert vurdu, Hüseyin Türkmen’in kafasından da seken meşin yuvarlak kaleci Uğurcan Çakır’ın solundan ağalarla buluştu. 0-1
38. dakikada Necip’in sağ taraftan ortasında kale sahası içindeki Larin kafayı vurdu, meşin yuvarlak üstten auta çıktı.
41. dakikada Mensah’ın pasıyla ceza sahasına hareketlenen Tyler Boyd, kale sahası önündeki Larin’e ortaladı ancak savunma son anda araya girerek tehlikeyi önledi.
Stat: Medical Park
Hakemler: Ali Şansalan xx, Mustafa Emre Eyisoy xx, Serkan Olguncan xx
Trabzonspor: Uğurcan Çakır x, Serkan Asan xx, Hüseyin Türkmen x, Campi xx, Kamil Ahmet Çörekçi xx, Flavio xx, Abdulkadir Parmak xx, Guilherme xx, Abdulkadir Ömür xx, Nwakeme xx, Ekuban xx
Yedekler: Erce Kardeşler, Safa Kınalı, Edgar Le, Abdurrahim Dursun, Ahmet Canbaz, Atakan Gündüz, Plaza, Ahmetcan Kaplan, Süleyman Cebeci, Kerem Baykuş
Teknik Direktör: Eddie Newton
Beşiktaş; Ersin xx, Necip xx, Vida xx, Welinton x, N’Sakala xx, Atiba Hutchinson xxx, Mensah xxx, Ajdin Hasic xx, Tyler Boyd xx, Oğuzhan Özyakup xx, Larin x
Yedekler: Utku, Umut Nayir, Güven Yalçın, Erdoğan Kaya, Adem Ljajic, Dorukhan Tököz, Hüseyin, Rıdvan, Kartal, Lens
Gol: Tyler Boyd (dk. 29) (Beşiktaş)
Sarı Kartlar: N’Sakala, Welinton (Beşiktaş) Kamil Ahmet Çörekçi, Flavio (Trabzonspor)
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