Süper Lig: Trabzonspor: 0 - Aytemiz Alanyaspor: 0 (İlk yarı)
Süper Lig’in 29. haftasında Trabzonspor ile Aytemiz Alanyaspor karşılaşıyor. Müsabakanın ilk yarısı golsüz eşitlikle sonuçlandı.
Süper Lig’in 29. haftasında Trabzonspor ile Aytemiz Alanyaspor karşılaşıyor. Müsabakanın ilk yarısı golsüz eşitlikle sonuçlandı.
Maçtan dakikalar (İlk yarı)
10. dakikada ceza sahası dışından Salih Uçan’ın vuruşunda Uğurcan Çakır’ın parmaklarının ucuyla dokunduğu top üst direğe çarparak oyun alanına döndü.
21. dakikada Bakasetas’ın ceza sahası dışından sert şutu kaleci Serkan’dan döndü. Dönen topu savunma oyuncuları uzaklaştırdı.
32. dakikada Nwakaeme’nin uzak mesafeden şutu üstten auta çıktı.
37. dakikada ceza sahası yayı üzerinde Afobe’nin kafa ile indirdiği topa bekletmeden vuran Bakasetas’ın şutunda meşin yuvarlak kaleci Serkan’dan döndü. Dönen topu savunma oyuncuları uzaklaştırdı.
Stat: Medical Park
Hakemler: Suat Arslanboğa xx, Mehmet Can Hanoğlu xx, İlker Takpak xx
Trabzonspor: Uğurcan Çakır xx, Serkan Asan x, Edgar le xx, Vitor Hugo xx, Marlon xx, Berat Özdemir xx, Lewis Baker x, Bakasetas x, Ekuban x, Nwakaeme x, Afobe x
Yedekler: Erce Kardeşler, Hüseyin Türkmen, Hosseini, Yusuf Sarı, Sefa Kınalı, Yunus Mallı, Flavıo, Atakan Gündüz, Abdulkadir Parmak, Faruk Can Genç
Teknik Direktör: Abdullah Avcı
Aytemiz Alanyaspor: Serkan Kırıntılı xx, Juanfran xx, Fatih Aksoy xx, Tzavellas xx, Moubandje xx, Salih Uçan xx, Efecan Karaca xx, Berkan xx, Ceyhun Gülselam xx, Kadzior xx, Mustafa Pektemek x
Yedekler: Ahmet Çağrı, Alpay, Gamarra, Hasan Hüseyin Acar, Efkan, Siopsi, Umut Güneş, Tayfur, Luz Pereira, El Mami TetahTeknik Direktör: Çağdaş Atan