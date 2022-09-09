Süper Lig'te transfer fırtınası! Tam 237 transfer yapıldı... İşte tam liste

Süper Lig takımları, birinci transfer ve tescil dönemini oldukça hareketli geçirdi.

AA'nın kulüplerin transferlerle ilgili Kamuyu Aydınlatma Platformuna (KAP) şu ana kadar yaptığı bildirimlerden derlediği bilgilere göre Süper Lig'de mücadele eden 19 kulübün 18'i toplam 237 futbolcuyla sözleşme imzaladı. Sadece Kayserispor, transfer tahtası kapalı olduğu için kiralıktan dönen veya geçen sezondan kadrosunda bulunan futbolcularla yola devam ediyor.

18 kulüp, yurt içinden 100, yurtdışından ise 137 futbolcuyu renklerine bağladı. Transfer dönemini en hareketli geçiren kulüpler 20'şer futbolcu alan Adana Demirspor, MKE Ankaragücü ve Bitexen Giresunspor oldu. Onları 17 transferle VavaCars Fatih Karagümrük izledi.

Transfer sezonunun sona erdiği gece yarısına kadar yapılan açıklamalara göre takımların aldığı futbolcu sayıları şöyle:

- Adana Demirspor 20

- MKE Ankaragücü 20

- Giresunspor 20

- Fatih Karagümrük 17

- Ümraniyespor 15

- Kasımpaşa 15

- Hatayspor 14

- Galatasaray 13

- Gaziantep FK 13

- Alanyaspor 13

- Konyaspor 12

- Fenerbahçe 12

- Trabzonspor 12

- Beşiktaş 11

- Başakşehir 9

- Sivasspor 8

- Antalyaspor 7

- İstanbulspor 6

EN FAZLA İTHAL FUTBOLCU GALATASARAY'A

Yıldız transferlerle dikkati çeken ve özellikle son 2 gündeki hareketliliğiyle taraftarına büyük coşku yaşatan Galatasaray, yurtdışından en fazla transfer yapan takım oldu. Sarı-kırmızılılar, tamamladığı 13 transferin 11'ini yurtdışından getirerek bu alanda en üst sırada yer aldı. Yurt dışından en az transfere ise 3'er oyuncu getiren Antalyaspor ve Hatayspor imza attı.

TRANSFERLERİN YAŞ ORTALAMASI 26

Süper Lig kulüplerinin yaz döneminde yaptığı 237 transferin yaş ortalaması 26. Transfer yapan takımlar arasında en genç yaş ortalaması yakalayan takım Alanyaspor (24,38), en yüksek yaş ortalamasına sahip ekip ise (28,42) Fraport TAV Antalyaspor oldu.

Transferlerde en yaşlı futbolcu 37 yaşındaki Serkan Kırıntılı oldu. Ümraniyespor'un Alanyaspor'dan kadrosuna kattığı Serkan, 37 yıl 6 ay 25 gün ile en tecrübeli oyuncu olarak dikkat çekti.

Bu yaz yapılan en genç transfer ise Adana Demirspor'un Gürcistan'ın Telavi takımından aldığı Giorgi Khabuliani (18 yıl 5 ay 14) olarak kayıtlara geçti.

EN YÜKSEK BONSERVİS

Süper Lig'de 2022-2023 sezonu birinci transfer ve tescil döneminin en fazla bonservis bedeli ödenen futbolcuları, Lucas Torreira (Galatasaray), Yusuf Demir (Galatasaray) ve Gedson Fernandes (Beşiktaş) oldu.

Galatasaray, İngiltere Premier Lig temsilcisi Arsenal'den kadrosuna kattığı Uruguaylı futbolcu Lucas Torreira için 6 milyona avro bonservis bedeli ödeyecek. Sarı-kırmızılı kulüple 4 yıllık sözleşmeye imza atan 26 yaşındaki orta saha oyuncusu, sezon başına net 2 milyon 750 bin avro kazanacak.

Sarı-kırmızılılar, Avusturya ekibi Rapid Wien'de forma giyen 19 yaşındaki futbolcu Yusuf Demir'i de 6 milyon avro karşılığında renklerine bağladı.

Beşiktaş ise geride kalan sezonun devre arasında Benfica ile transferi için anlaştığı ancak sözleşmesi 1 Temmuz'dan itibaren devreye giren Gedson Fernandes için Portekiz Kulübüne 6 milyon avro bonservis ödemesi yapacak.

Bu 3 ismin ardından en yüksek bonservis bedeline sahip futbolcu, Fenerbahçe'nin Fransa temsilcisi Olimpik Marsilya'dan renklerine bağladığı Luan Peres oldu. Sarı-lacivertli kulübün kasasından 28 yaşındaki savunma oyuncusu için 5 milyon 225 bin avro çıkacak.