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Süper Lig: Sivasspor: 1 - Fenerbahçe: 0 (Maç devam ediyor)
Süper Lig’in 20. haftasında Sivasspor, Fenerbahçe’yi konuk ediyor. Mücadelede 20 dakika geride kalırken, ev sahibi ekibin 1-0 üstünlüğü bulunuyor.
Spor 21.01.2021, 19:23
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Süper Lig’in 20. haftasında Sivasspor, Fenerbahçe’yi konuk ediyor. Mücadelede 20 dakika geride kalırken, ev sahibi ekibin 1-0 üstünlüğü bulunuyor.