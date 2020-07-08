Süper Lig: Sivasspor: 0 - Yeni Malatyaspor: 0 (İlk yarı)
SÜPER LİG'İN 31. HAFTASINDA SİVASSPOR, SAHASINDA YENİ MALATYASPOR'U KONUK EDİYOR. MÜCADELENİN İLK YARISI 0-0'LIK BERABERLİKLE SONA ERDİ.
Süper Lig’in 31. haftasında Sivasspor, sahasında Yeni Malatyaspor’u konuk ediyor. Mücadelenin ilk yarısı 0-0’lık beraberlikle sona erdi.
Maçtan dakikalar (İlk yarı)
14. dakikada Yeni Malatyaspor’un hızlı atağında ceza sahası dışında Gökhan Töre’nin pasında topla buluşan Robin Yalçın’ın vuruşu direkten döndü.
20. dakikada Cheabeke’nin pasında ceza sahasında meşin yuvarlağı önünde bulan Robin Yalçın’ın şutu kaleci Samassa’da kaldı.
33. dakikada Sivasspor’da Yatabare’nin ceza sahası içerisinden vuruşu kaleci Farnolle’den döndü. Pozisyonun devamında topla alan Emre Kılınç’ın şutunda meşin yuvarlak ağlara gitse de maçın hakemi pozisyonu ofsayt olarak değerlendirdi.
39. dakikada Yeni Malatyaspor’da Gökhan Töre’nin pasıyla ceza alanında topla buluşan Umut Bulut’un şutu auta çıktı.
Stat: Sivas 4 Eylül
Hakemler: Yaşar Kemal Uğurlu xx, Erdinç Sezertam xx, Serkan Çimen xx
Sivasspor: Samassa xx, Uğur Çiftçi xx, Aaron xx, Coffie xx, Hakan Yandaş xx, Yatabare xx, Erdoğan xx, Fatih Aksoy xx, Emre Kılınç xx, Marcelo xx, Caner Osmanpaşa xx
Yedekler: Muammer, Kone, Papp, Fernando, Samba Camara, Yasin Öztekin, Armin Derlek, Barış Yardımcı, Peter Skuletic
Teknik Direktör: Rıza Çalımbay
Yeni Malatyaspor: Farnolle xx, Robin Yalçın xx, Gökhan Töre xx, Murat Yıldırım xx, Umut Bulut xx, Hadebe xx, Acquah xx, Donald xx, Cheabeke xx, Arturo Mina xx, Karim Hafez xx
Yedekler: Abdulsamed Damlu, Murat Akşit, Erkan Kaş, Ahmed Ildız, Mustafa Akbaş, Fofana, Yiğithan Güveli, Remi Walter, Youssouf Ndayishimiye
Teknik Direktör: Hikmet Karaman
Sarı kartlar: Yatabare (Sivasspor), Hadebe (Yeni Malatyaspor)
|Takımlar
|O
|P
|1. Başakşehir
|30
|63
|2. Trabzonspor
|30
|61
|3. Sivasspor
|30
|54
|4. Galatasaray
|30
|52
|5. Beşiktaş
|30
|50
|6. Fenerbahçe
|30
|49
|7. Alanyaspor
|30
|48
|8. Göztepe
|30
|38
|9. Gaziantep FK
|30
|38
|10. Antalyaspor
|30
|37
|11. Kasımpaşa
|30
|36
|12. Gençlerbirliği
|30
|32
|13. Denizlispor
|30
|32
|14. Kayserispor
|30
|31
|15. Konyaspor
|30
|30
|16. Malatyaspor
|30
|29
|17. Çaykur Rizespor
|30
|29
|18. Ankaragücü
|30
|25
|Takımlar
|O
|P
|1. Hatayspor
|32
|60
|2. Erzurum BB
|32
|56
|3. Adana Demirspor
|32
|55
|4. Bursaspor
|32
|55
|5. Akhisar Bld.Spor
|32
|54
|6. Fatih Karagümrük
|32
|53
|7. Altay
|32
|51
|8. Ümraniye
|32
|44
|9. Keçiörengücü
|32
|44
|10. Giresunspor
|32
|44
|11. Menemen Belediyespor
|32
|42
|12. İstanbulspor
|32
|37
|13. Balıkesirspor
|32
|35
|14. Altınordu
|32
|33
|15. Boluspor
|32
|30
|16. Osmanlıspor
|32
|27
|17. Adanaspor
|32
|21
|18. Eskişehirspor
|32
|12
|Takımlar
|O
|P
|1. Liverpool
|33
|89
|2. Man City
|33
|66
|3. Leicester City
|33
|58
|4. Chelsea
|33
|57
|5. M. United
|33
|55
|6. Wolverhampton
|33
|52
|7. Arsenal
|33
|49
|8. Sheffield United
|33
|48
|9. Burnley
|33
|46
|10. Tottenham
|32
|45
|11. Everton
|32
|44
|12. Newcastle
|33
|43
|13. Southampton
|33
|43
|14. Crystal Palace
|33
|42
|15. Brighton
|33
|36
|16. West Ham
|33
|31
|17. Watford
|33
|28
|18. Aston Villa
|33
|27
|19. Bournemouth
|33
|27
|20. Norwich City
|33
|21
|Takımlar
|O
|P
|1. Real Madrid
|34
|77
|2. Barcelona
|34
|73
|3. Atletico Madrid
|34
|62
|4. Sevilla
|33
|57
|5. Villarreal
|34
|54
|6. Getafe
|34
|53
|7. Real Sociedad
|34
|51
|8. Athletic Bilbao
|34
|48
|9. Valencia
|34
|47
|10. Granada
|34
|47
|11. Osasuna
|34
|45
|12. Levante
|34
|43
|13. Real Valladolid
|34
|39
|14. Real Betis
|34
|38
|15. Deportivo Alaves
|34
|35
|16. Eibar
|33
|35
|17. Celta de Vigo
|34
|35
|18. Mallorca
|34
|29
|19. Leganés
|34
|28
|20. Espanyol
|34
|24
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