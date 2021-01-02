Süper Lig: MKE Ankaragücü: 2 - Yeni Malatyaspor: 0 (İlk yarı)
Süper Lig’in 16. haftasında MKE Ankaragücü Sahasında Yeni Malatyaspor ile karşılaşıyor. Mücadelenin ilk yarısı 2-0’lık Ankaragücü’nün üstünlüğüyle tamamlandı.
Süper Lig’in 16. haftasında MKE Ankaragücü Sahasında Yeni Malatyaspor ile karşılaşıyor. Mücadelenin ilk yarısı 2-0’lık Ankaragücü’nün üstünlüğüyle tamamlandı.
(Maçtan dakikalar)
3. dakikada Ankaragücü’nde Endri, topu orta sahadan sol kanattaki Paintsil’e gönderdi. Sol kanattan bekletmeden içeriye çeviren Paintsil’in topunu Lukasik tamamlayarak ağlara gönderdi. 1-0
24. dakikada Yeni Malatyasporlu Olcay Şahan ceza sahası sol çaprazdan pasını Ndayishimiye’ye gönderdi. Ceza sahası yayının dışından topla buluşan Burundili oyuncunun sert ve düzgün şutu az farkla üstten dışarıya çıktı.
35. dakikada Ankaragüçlü Paintsil’in ceza sahası içerisinde düşürülmesi neticesinde kazanılan penaltı vuruşunda topun başına geçen Paintsil topu kaleci Ertaç’ın sağından ağlara göndererek farkı 2’ye çıkardı. 2 - 0
43. dakikada atak yönü sağ kanattan gelişen pozisyonda Malatyasporlu Zeki Yavru’nun korner çizgisi yakınından gönderdiği ortaya yükselen Umut Bulut’un kafa vuruşu az farkla üstten dışarıya çıktı.
45. dakikada Malatyaspor ceza sahası yayı önünde topla buluşan Ankaragüçlü Endri’nin ser ve düzgün şutu az farkla soldan dışarıya çıktı.
Stat: Eryaman
Hakemler : Volkan Bayarslan x, Bilal Gölen x, Mehmet Salim Mazlum x
MKE Ankaragücü: Friedrich xx, Kitsiou xx (Erdi Dikmen xx, dk. 29), Atakan Rıdvan Çankaya xx, Sarlija xx, Atila Turan xx, Voca xx, Endri xx, Lukasik xx, Saba xx, Paintsil xx, Bolingi xx
Yedekler: Korcan Çelikay, Adzic,Diousse, Şahverdi Çetin, Cebrail Karayel, Berke Gürbüz, Borven, Yusuf Eren Göktaş
Teknik Direktör: Mustafa Dalcı
Yeni Malatyaspor: Ertaç Özbir xx, Zeki Yavru xx, Wallace xx, Semih Kaya xx, Karim Hafezxx, Ndayishimiye xx, Ahmet Ildız xx, Kubilay Kanatsızkuş xx, Olcay Şahan xx, Fofana xx, Umut Bulut xx
Yedekler: Abdulsamet Damlu, Berk Yıldız, Zuqui, Hadebe, Tetteh, Murat Akça, Chebake, Mustafa Eskihellaç, Bülent Cevahir, Topalli
Teknik Direktör: Hamza Hamzaoğlu
Goller: Lukasik (dk. 3), Paintsil (dk. 35 pen.) (MKE Ankaragücü)Sarı Kartlar: Olcay Şahan (Yeni Malatyaspor), Kitsiou (MKE Ankaragücü)
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