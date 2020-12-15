Süper Lig: MKE Ankaragücü: 2 - A. Hatayspor: 0 (Maç sonucu)

MKE Ankaragücü Hatayspor arasındaki ertelenen 6. hafta maçında MKE Ankaragücü sahasında A. Hatayspor’u 2-0 mağlup etti.

Maçtan dakikalar (İkinci yarı)

50. dakikada Gökhan Karadeniz’in Ender Aygören’e yaptığı faul sonucunda hakem Hüseyin Göçek VAR’a gitti. VAR sonucunda Gökhan Karadeniz kırmızı kart görerek oyun dışı kaldı.

58. dakikada Emre Güral’ın pasında ceza sahası içinde topla buluşan Lobjanidze’nin şutunda kaleci Mohamedi meşin yuvarlağı kornere çeldi.

60. dakikada sol kanattan ceza sahasına yapılan ortaya yükselen Lobjanidze’nin kafa vuruşu üstten oyun alanın dışına çıktı.

64. dakikada sağ kanattan hızlı bir şekilde bindiren Lobjanidze altı pastaki takım arkadaşı Emre Güral’a pas çıkardı. Kaleciyle karşı karşıya kalan bu oyuncu topa dokunamadı.

69. dakikada ceza sahasına gelen ortada Sarlija’nın kafa vuruşu filelerle buluştu. 1-0

89. dakikada soldan ceza sahasına giren Paintsil kaleci Mohamedi ile karşı karşıya kaldığı pozisyonda meşin yuvarlağı ağlara gönderdi. 2-0

Stat: Eryaman

Hakemler: Hüseyin Göçek xxx, Bahattin Duran xx, Tarık Ongun xx

MKE Ankaragücü: Friedrich xx, Kitsiou xxx, Sarlija xx, Erdi Dikmen xx, Atila Turan xx (Şahverdi Çetin dk. 84 ?), Atakan Çankaya xx, Ender Aygören xx (Paintsil dk. 56 xx, Cebrail Karayel dk. 90+3 ?), Pinto xx, Endri Çekici xx, Lobjanidze xxx, Emre Güral xx (Mücahit Can Akçay dk. 90+3 ?)

Yedekler: Korcan Çelikay, Mert Topuz, Mehmet Ali Akın, Murat Sipahioğlu, Yusuf Eren Göktaş, Anıl Dikmen

Teknik Direktör: Mustafa Dalcı

A. Hatayspor: Mohamedi x, Popov xx, Billong xx, Sackey xx, Burak Can Çamoğlu x (Katranis dk. 71 x), Rayane xx (Mirkan Aydın dk. 87 ?), Ribeiro xx, Akintole xx(Traore dk. 87 ?), Gökhan Karadeniz xx, Selim Ilgaz xx (Boupendza dk. 46 x), Diouf xx (Barbosa dk. 71 x)

Yedekler: Yavuz Buğra Boyar, Akın Alkan, Soner Örnek, Mesut Çaytemel, Abdurrahman Canlı

Teknik Direktör: Ömer Erdoğan

Goller: Sarlija (dk. 69), Paintsil (dk. 89) (MKE Ankaragücü)

Kırmızı kartlar: Gökhan Karadeniz (dk. 50) (A. Hatayspor)

Sarı Kartlar: Diouf, Boupendza, Ribeiro (A. Hatayspor), Pinto, Ender Aygören, Sarlija (MKE Ankaragücü)