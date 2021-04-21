banner363

banner453

banner454

banner403

Son Dakika
Sporcu ve kulüplerle ilgili yeni kararlar
Sporcu ve kulüplerle ilgili yeni kararlar
Navalny'nin avukatı ve sözcüsü gözaltında
Navalny'nin avukatı ve sözcüsü gözaltında
Şampiyonlar Ligi Kupası, İstanbul Boğazı’nda!
Şampiyonlar Ligi Kupası, İstanbul Boğazı’nda!
Bu yılın ilk kirazı çıktı, fiyatı 500 lira!
Bu yılın ilk kirazı çıktı, fiyatı 500 lira!

Süper Lig: MKE Ankaragücü: 1 - Y. Denizlispor: 1 (İlk yarı)

Süper Lig’in 36. haftasında MKE Ankaragücü, Y. Denizlispor’u konuk ediyor. Mücadelenin ilk yarısı 1-1’lik eşitlikle sonuçlandı.

Spor 21.04.2021, 16:54
3
Süper Lig: MKE Ankaragücü: 1 - Y. Denizlispor: 1 (İlk yarı)

Süper Lig’in 36. haftasında MKE Ankaragücü, Y. Denizlispor’u konuk ediyor. Mücadelenin ilk yarısı 1-1’lik eşitlikle sonuçlandı.

Maçtan dakikalar (İlk yarı)

7. dakikada kazanılan serbest vuruşta topun gerisine geçen Rodallega, şık bir vuruşla meşin yuvarlağı filelerle buluşturdu. 0-1

35. dakikada ceza sahası içindeki karambolün ardından Alper Potuk’un arka direğe yaptığı ortada Kitsiou düzgün bir vuruş ile meşin yuvarlağı ağlara gönderdi. 1-1

45. dakikada ceza sahası içerisinde giren Tusha’nın vuruşu kaleci Korcan Çelikay’da kaldı.

Stat: Eryaman

Hakemler: Abdülkadir Bitigen xx, Volkan Ahmet Narinç xx, Mustafa Savranlar xx

MKE Ankaragücü: Korcan Çelikay xx, Kitsiou xxx, Kulusic xx, Sarlıja xx, Pinto xx, İbrahim Akdağ xx, Çekici xx, Geraldo xx, Alper Potuk xx, , Emre Güral xx, Paintsil xx

Yedekler: Fredirch, Pazdan, Erdi Dikmen, Atila Turan, Voca, Şahverdi Çetin, Orkan Çınar, Saba, Assane, Embiya Ayyıldız

Teknik Direktör: Hikmet Karaman

Y.Denizlispor: Abdulakdir Sünger xx, Özer Özdemir xx, Fabiano xx, Oğuz Yılmaz xx, Sakıb Aytaç xx, Diskerud xx, Murawski xx, Sagal xx, Mesanovic xx, Tusha xx, Rodallega xxx

Yedekler: Alperen Yalçın, Cenk Gönen, Muhammet Özkal, Kubilay Aktaş, Dossevi, Görkem Can, Mohamed, Özgür Çek, Ali Yavuz Kol, Hasan Ayaroğlu

Teknik Direktör: Ali Tandoğan

Goller: Rodallega (dk. 7) (Y.Denizlispor), Kitsiou (dk. 35) (MKE Ankaragücü)
banner478
Yorumlar (0)
17°
hafif yağmur