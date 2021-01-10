Süper Lig: MKE Ankaragücü: 1 - Medipol Başakşehir: 2 (Maç sonucu)
Süper Lig’in 18. haftasında MKE Ankaragücü evinde Medipol Başakşehir’i ağırladı. Mücadele Başakşehir’in 2-1 üstünlüğü ile sona erdi.
Süper Lig’in 18. haftasında MKE Ankaragücü evinde Medipol Başakşehir’i ağırladı. Mücadele Başakşehir’in 2-1 üstünlüğü ile sona erdi.
Maçtan dakikalar (İkinci yarı)
56. dakikada kazanılan serbest vuruş sonrasında Deniz Türüç’ün ceza sahasına gönderdiği topta Ankaragücü defansı topu tehlikeli bölgeden uzaklaştıramadı. Bu pozisyonda topu önünde bulan Demba Ba takımını öne geçirdi. 1-2
84. dakikada Okan Çınar’ın altı pasa gönderdiği tehlikeli ara pasında topla buluşan Paintsil kaleci Volkan Babacan’ı geçemedi.
Stat: Eryaman
Hakemler: Tugay Kaan Numanoğlu x, Tarık Ongun xx, Alpaslan Dedeş xx, Abdullah Buğra Taşkınsoy xx
MKE Ankaragücü: Friedrich xx, Sarjlia xx (Cebrail Karayel dk. 77 x), Atakan Rıdvan Çankaya xx, Erdi Dikmen xx, Atila Turan xx, Lobjanidze xx, Diousse xx (Voca dk. 56 x), Lukasik xx (Orkan Çınar dk. 80 ?), Endri Çekici xxx (Şahverdi Çetin dk. 56 x), Borven xx (Paintsil dk. 56 x), Merikani x
Yedekler: Korcan Çelikay, Berke Gürbüz, Murat Sipahioğlu, Yusuf Eren Göktaş, Anıl Dikmen
Teknik Direktör: Mustafa Dalcı
Medipol Başakşehir: Volkan Babacan xx, Rafael xxx, Ponck xx, Epureanu xx, Hasan Ali Kaldırım xx, Mahmut Tekdemir xx, Visca xxx(Mehmet Topal dk. 86 ?), İrfan Can Kahveci x (Crivelli dk. 76 x), Chadli ? (Aleksic dk. 34 x), Deniz Türüç xx (Crivelli dk. 76 x), Guldbrandsen xx (Demba Ba dk. 46 xx)
Yedekler: Ahmet Said Kıvanç, Azubuike, Giuliano, Uğur Uçar, Cemali Sertel
Teknik Direktör: Okan Buruk
Goller: Visca (dk. 18), Demba Ba (dk. 56) (Medipol Başakşehir), Endri Çekici (dk. 20) (MKE Ankaragücü)Sarı kartlar: İrfan Can Kahveci, Rafael, Aleksic (Medipol Başakşehir), Atakan Çankaya, Atila Turan (MKE Ankaragücü)
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|33
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|33
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|32
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|37
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|34
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