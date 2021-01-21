Süper Lig: MKE Ankaragücü: 1 - Kasımpaşa: 0 (Maç sonucu)
Süper Lig’in 20. haftasında MKE Ankaragücü, Kasımpaşa’yı konuk etti. Karşılaşma MKE ev sahibi ekibin 1-0 üstünlüğüyle sona erdi.
Süper Lig’in 20. haftasında MKE Ankaragücü, Kasımpaşa’yı konuk etti. Karşılaşma MKE ev sahibi ekibin 1-0 üstünlüğüyle sona erdi.
Maçtan dakikalar (İkinci yarı)
68. dakikada sol kanattan Hadadi’nin ceza sahasına yerden ortasında topla buluşan Aytaç Kara’nın şutu auta çıktı.
70. dakikada Sadiku’nun ara pasında topla buluşan Yusuf Erdoğan’ın şutu kaleci Korcan’da kaldı.
90. dakikada Aytaç Kara’nın ceza yayı üzerinden sert vuruşunda top direkten oyun alanına geri döndü.
Stat: Eryaman
Hakemler: Sarper Barış Saka x, İbrahim Çağlar Uyarcan x, Mehmet Salih Mazlum x
MKE Ankaragücü: Korcan Çelikay xx, Sarlija xx, Atakan Çankaya xx (Atila Turan dk. 57 x), Erdi Dikmen xx, Pintoxx, Lukasic xx, İbrahim Akdağ xx (Alper Potuk dk. 79 x), Saba xx, Endri xx (Voca dk. 79 x), Paintsill xx (Emre Güral dk. 64 x), Badji xx (Borven dk. 79 x)
Yedekler: Friedrich, Bolingi, Diousse, Şahverdi Çetin, Embiya Ayyıldız
Teknik Direktör: Mustafa Dalcı
Kasımpaşa: Ramazan Köse xx, Mehmet Feyzi Yıldırım xx, Hadergjonaj xx, Brecka xx, Hadadi xx, Hajradinovic xx, Sadiku xx (Anıl Koç dk. 80 ?), Aytaç Kara xx, Yusuf Erdoğan xx, Thelin xx (Varga dk. 46 x), Hodzic xx
Yedekler: Erdem Canbolat, Mahmut Ertuğrul Taşkıran, Evren Eren Elmalı, Furkan Külekçi, Doğucan Haspolat, Çağtay Kurukalıp, Hasan Emre Yeşilyurt
Teknik Direktör: Fuat Çapa
Gol: Hadergjonaj (dk.16 k.k) (MKE Ankaragücü)Sarı Kartlar: Aytaç Kara, Hodzic, Brecka (Kasımpaşa), Endri, Korcan Çelikay, Atakan Çankaya, Pinto (MKE Ankaragücü)