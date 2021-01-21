Süper Lig : MKE Ankaragücü: 1 - Kasımpaşa: 0 (İlk yarı)
Süper Lig’in 20. haftasında MKE Ankaragücü sahasında Kasımpaşa’yı ağırlıyor. Karşılaşmanın ilk yarısı ev sahibi ekibin 1-0 üstünlüğüyle sona erdi.
Süper Lig’in 20. haftasında MKE Ankaragücü sahasında Kasımpaşa’yı ağırlıyor. Karşılaşmanın ilk yarısı ev sahibi ekibin 1-0 üstünlüğüyle sona erdi.
Maçtan dakikalar(İlk Yarı)
16. dakikada ceza sahasının sağ kanadından içeri kat eden Saba’nın ortasında kaleciden dönen topu Hadergjonaj kendi ağlarına gönderdi. 1-0
22. dakikada ceza sahası içinde Saba’nın pasıyla topla buluşan Badji’nin şutu üstten auta çıktı.
39. dakikada Yusuf Erdoğan’ın ortasında ceza sahası içinde Thelin’in kafa vuruşu kaleci Korcan Çelikay’da kaldı.
Stat: Eryaman
Hakemler: Sarper Barış Saka x, İbrahim Çağlar Uyarcan x, Mehmet Salih Mazlum x
MKE Ankaragücü: Korcan Çelikay xx, Sarlija xx, Atakan Çankaya xx, Erdi Dikmen xx, Pintoxx, Lukasic xx, İbrahim Akdağ xx, Saba xx, Endri xx, Paintsill xx, Badji xx
Yedekler: Friedrich, Bolingi, Diousse, Şahverdi Çetin, Alper Potuk, Borven, Voca, Emre Güral, Atila Turan, Embiye Ayyıldız
Teknik Direktör: Mustafa Dalcı
Kasımpaşa: Ramazan Köse xx, Mehmet Feyzi Yıldırım xx, Hadergjonaj xx, Brecka xx, Hadadi xx, Hajradinovic xx, Sadiku xx, Aytaç Kara xx, Yusuf Erdoğan xx, Thelin xx, Hodzic xx
Yedekler: Erdem Canbolat, Mahmut Ertuğrul Taşkıran, Anıl Koç, Evren Eren Elmalı, Varga, Furkan Külekçi, Doğucan Haspolat, Çağtay Kurukalıp, Hasan Emre Yeşilyurt
Teknik Direktör: Fuat Çapa
Goller: Hadergjonaj ( dk. 16 k.k) (MKE Ankaragücü)Sarı kartlar: Aytaç Kara, Hodzic, Brecka (Kasımpaşa), Endri (MKE Ankaragücü)