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Süper Lig: MKE Ankaragücü: 1 - İH Konyaspor: 2 (İlk yarı)

Süper Lig’in 12. haftasında MKE Ankaragücü evinde İH Konyaspor’u ağırlıyor. İlk yarı konuk ekibin 2-1 üstünlüğüyle sona erdi.

Spor 12.12.2020, 20:06
2
Süper Lig: MKE Ankaragücü: 1 - İH Konyaspor: 2 (İlk yarı)

Süper Lig’in 12. haftasında MKE Ankaragücü evinde İH Konyaspor’u ağırlıyor. İlk yarı konuk ekibin 2-1 üstünlüğüyle sona erdi.

Maçtan dakikalar (İlk yarı)

11. dakikada Ankaragücü savunmasında Pinto’dan dönen topu önünde bulan Hurtado ceza sahası sağından sert vurdu, direğe çarpan top auta gitti.

15. dakikada Pinto’nun uzun pasında topla buluşan Lobjanizde, kaleci Sehic’in öne çıktığını görerek düzgün bir vuruş yaptı ve takımını öne geçirdi. 1-0

23. dakikada sağ kanatta topla buluşan Lobjanizde ceza sahasına sert bir top çıkardı. Konyaspor savunmanın uzaklaştıramadığı top Kitsiou’da kaldı. Bu oyuncunun şutunda kaleci Sehic gole izin vermedi.

28. dakikada Bolingi’nin müdahalesiyle Milosevic yerde kalırken, Hakem Mete Kalkavan penaltı noktasını gösterdi. Kazanılan penaltı atışında topun başına geçen Uğur Demirok topu ağlara göndererek maça eşitlik getiren isim oldu. 1-1

38. dakikada Jevtovic’in ceza sahasına gönderdiği ortada Skubic, meşin yuvarlağı Milosevic’in önüne indirdi. Bu futbolcu sert ve düzgün bir şutla topu filelere gönderdi. 1-2

43. dakikada kazanılan köşe vuruşunda ceza sahası içinde iyi yükselen Bolingi kafayı vurdu ancak üst direğe çarpan top daha sonra auta gitti.

Stat: Eryaman

Hakemler: Mete Kalkavan xx, Hakan Yemişken xx, Osman Gökhan Bilir xx, Alper Çetin xx

MKE Ankaragücü: Freidrich xx, Kitsiou xx, Atakan Rıdvan Çankaya xx, Sarlija x, Pinto x, Lukasik xx, Diousse x, Bolingi xx, Endri Cekici xx, Lobjanidze xxx, Börven x

Yedekler: Korcan Çelikay, Mert Topuz, Ender Aygören, Şahverdi Çetin, Cebrail Karayel, Mücahit Can Akçay, Paintsil, Murat Sipahioğlu, Emre Güral, Atila Turan

Teknik Direktör: Mustafa Dalcı

İttifak Holding Konyaspor: Sehic xx, Skubic xxx, Adil Demirbağ xx, Uğur Demirok xxx, Abdülkerim Bardakçı xx, Guilherme xx, Jevtovic xxx, Hadziahmetovic xx, Milosevic xxx, Ömer Ali Şahiner xx, Huertas xx

Yedekler: Eray Birniçan, Ahmet Yılmaz Çalık, Oğuz Kaan Güçtekin, Shengelia, Miya, Alper Uludağ, Ali Karakaya, Emre Pehlivan, Ahmet Karademir, Şener Kaya

Teknik Direktör: İsmail Kartal

Goller: Lobjanizde (dk. 15) (MKE Ankaragücü), Uğur Demirok (dk. 28 pen.), Milosevic (dk. 38) (İH Konyaspor)

Sarı Kartlar: Diousse, Bolingi (MKE Ankaragücü), Uğur Demirok, Jevtovic (İH Konyaspor)
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