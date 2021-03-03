Süper Lig: MKE Ankaragücü: 1 - Galatasaray: 0 (İlk yarı)

Süper Lig’in 28. haftasında MKE Ankaragücü, sahasında Galatasaray’ı konuk ediyor.

Müsabakanın ilk yarısı Ankaragücü’nün 1-0’lık üstünlüğüyle tamamlandı.

Maçtan dakikalar (İlk yarı)

9. dakikada sol kanattaki Onyekuru’nun pasında topla buluşan Gedson’un ceza sahası dışından çektiği sert ve düzgün şutu kaleci Korcan dışarıya çıkardı.

34. dakikada Ankaragücü kalecisi Ertaç’tan önce davranan Emre Kılınç ceza sahası önünde kaleciden kaptığı topta yaptığı vuruşu yan ağlarda kaldı.

44. dakikada Bartolomeu rakip ceza sahası sağ tarafından rakipleri bir bir geçerek içeriye kat etti. Bartolomeu’nun sert ve düzgün şutunu Kaleci Muslera kurtardı.

45. dakikada Ankaragücü, Galatasaraylı Arda Turan’ın ceza sahası içerisinde topa elle müdahalesi sonucunda penaltı kazandı.

45+2. dakikada penaltı vuruşu için topun başına geçen İbrahim Akdağ, meşin yuvarlağı filelerle buluşturdu. 1-0

Stat: Eryaman Stadyumu

Hakemler: Halil Umut Meler x, Mustafa Emre Eyisoy x, Cevdet Kömürcüoğlu x

MKE Ankaragücü: Korcan Çelikay xx (Friedrich dk. 41 ?), Kitsiou xx, Kulusic xx, Sarlija xx, Atila Turan xx, İbrahim Akdağ xx, Endri Çekiçi xx, Bartolomeu xx, Alper Poruk xx, Saba xx, Borven xx

Yedekler: Pazdan, Erdi Dikmen, Pinto, Orkan Çınar, Diousse, Badji, Lukasik, Voca, Emre Güral

Teknik Direktör: Hikmet Karaman

Galatasaray: Muslera xxx, Yedlin xx, Donk xxx, Marcao xx, Ömer Bayram xx, Etebo xxx, Gedson Fernandes xxx, Emre Kılınç xx, Arda Turan x, Mostafa xx, Onyekuru xxx

Yedekler: Okan Kocuk, Taylan Antalyalı, Babel, Falcao, Belhanda, Linnes, Kerem Aktürkoğlu, Emre Akbaba, Luyindama, Feghouli

Teknik Direktör: Fatih Terim

Gol: İbrahim Akdağ (dk. 45+2 pen.) (Ankaragücü)

Sarı Kartlar: Atila Turan, Sarlija (Ankaragücü), Yedlin (Galatasaray)