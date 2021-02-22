Süper Lig: MKE Ankaragücü: 1 Çaykur Rizespor: 1 (İlk Yarı)
Süper Lig’in 26. haftasında MKE Ankaragücü, sahasında Çaykur Rizespor ile karşı karşıya geliyor. Müsabakanın ilk yarısı 1-1’lik eşitlikle tamamlandı.
Süper Lig’in 26. haftasında MKE Ankaragücü, sahasında Çaykur Rizespor ile karşı karşıya geliyor. Müsabakanın ilk yarısı 1-1’lik eşitlikle tamamlandı.
Maçtan dakikalar (İlk Yarı)
3. dakikada Çaykur Rizespor’da sol kanatta topla buluşan Samudio ceza sahasına sert bir orta yaptı. Gelen ortaya kafa vuruşunu yapan Donsah takımını 1-0 öne geçirdi.
26. dakikada Çaykur Rizespor’un defanstan çıkarken kaptırdığı topla buluşan Lukasic bekletmeden Paintsill’le oynadı. Paintsill’in şutu kaleci Gökhan’da kaldı.
45. dakika’da İbrahim Akdağ’ın ortasında kafalardan seken top Börven’in önünde kaldı. Sert ve düzgün bir şut çıkaran Börven durumu 1-1’e getirdi.
Stat: Eryaman
Hakemler: Halis Özkahya x, Mehmet Cem Hanoğlu x, Deniz Caner Özaral x
MKE Ankaragücü: Korcan Çelikay xx, Kitsiou xx, Kulusic xx, Erdi Dikmen xx, Atila Turan xx, İbrahim Akdağ xx, Voca xx, Saba xx, Lukasic xx, Paintsill xx, Borven xxx
Yedekler: Friedrich, Şahverdi Çetin, Diousse, Çekici, Emre Güral, Geraldo, Pinto, Alper Potuk, Orkan Çınar, Embiya Ayyıldız
Teknik Direktör: Hikmet Karaman
Çaykur Rizespor: Gökhan Akkan xx, Emir Dilaver xx, Meriah xx, Selim Ay xx, İsmail Köybaşı xx, Donsah xxx (Doğan Erdoğan dk. 19 x), Onur Bulut xx, Dokovic xx, Abdullah Durak xx, Samudio xx, Skoda xx
Yedekler: Zafer Görgen, Talbi, Yasin Pehlivan, Tunay Torun, Moroziuk, Soderlun, Michalak, Sabo, Melnjak
Teknik Direktör: Marius SumudicaGoller: Donsah (dk. 3)(Çaykur Rizespor), Börven (dk. 45)(MKE Ankaragücü)