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Süper Lig: MKE Ankaragücü: 0 - Trabzonspor: 1 (İlk yarı)

Süper Lig’in 10. haftasında MKE Ankaragücü, Trabzonspor’u konuk ediyor. Mücadelenin ilk yarısını bordo-mavili ekip 1-0 önde tamamladı.

Spor 27.11.2020, 20:28
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Süper Lig: MKE Ankaragücü: 0 - Trabzonspor: 1 (İlk yarı)
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Süper Lig’in 10. haftasında MKE Ankaragücü, Trabzonspor’u konuk ediyor. Mücadelenin ilk yarısını bordo-mavili ekip 1-0 önde tamamladı.

Maçtan dakikalar (İlk yarı)

16. dakikada sağ kanattan Pereira’nın yaptığı ortada ceza sahası içerisinde topla buluşan Nwakaeme’nin şutu uzak direğin yanından dışarı çıktı.

42. dakikada Abdülkadir Ömür’ün orta sahadan uzun pasında ceza sahası içinde topu kontrol eden Ekuban’ın şutu auta gitti.

44. dakikada ceza sahası yayı dışında topla buluşan Borven, topu gerideki arkadaşı Alper Potuk’a bıraktı. Bu oyuncunun şutunda kaleci Uğurcan meşin yuvarlağı kontrol etti.

45+1. dakikada Trabzonspor serbest vuruş kazandı. Topun başına geçen Baker, şık bir vuruşla meşin yuvarlağı ağlara gönderdi. 0-1

Stat: Eryaman

Hakemler: Mustafa Öğretmenoğlu xx, Mustafa Emre Eyisoy xx, Murat Ergin Gözütok xx

MKE Ankaragücü: Friedrich xx, Pazdan xx, Atakan Rıdvan Çankaya xx, Pinto xx, Orkan Çınar xx, Lobjanidze xx, Alper Potuk xx, Borven xx, Voca xx, Sarlija xx, Kitsiou xx

Yedekler: Korcan Çelikay, Erdi Dikmen, Luka Adzic, Merikani, Şahverdi Çetin, Cebrail Karayel, Paintsil, Lukasik, Emre Güral, Atila Turan

Teknik Direktör: Mustafa Dalcı

Trabzonspor: Uğurcan Çakır xx, Xavier xx, Baker xx, Abdülkadir Ömür xx, Hugo xx, Ekuban xx, Ie xx, Pereira xx, Abdülkadir Parmak xx, Afobe xx, Nwakaeme xx

Yedekler: Erce Kardeşler, Hosseini, Diabate, Safa Kınalı, Semedo, Kamil Ahmet Çörekçi, Medeiros, Ahmet Canbaz, Bilal Başacıkoğlu, Serkan Asan

Teknik Direktör: Abdullah Avcı

Goller: Baker (dk. 45+1) (Trabzonspor)

Sarı kartlar: Sarlija, Kitsiou (MKE Ankaragücü)
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