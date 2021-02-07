Süper Lig: MKE Ankaragücü: 0 - DG Sivasspor: 1 (İlk yarı)

Süper Lig’in 24. haftasında MKE Ankaragücü, Sivasspor’u ağırlıyor. Mücadelenin ilk yarısı konuk ekibin 1-0’lık üstünlüğüyle tamamlandı.

Maçtan dakikalar (İlk yarı)

10. dakikada ceza sahası içinde Pazdan, Gradel’e faul yapınca hakem Burak Şeker penaltı kararı verdi.

11. dakikada beyaz noktanın başına geçen Gradel, sert bir vuruşta topu ağlara gönderdi. 0-1

19. dakikada ceza sahası içinde İbrahim Akdağ ile Gradel arasında yaşanan ikili mücadelede top İbrahim’in eline çarptığı gerekçesi ile bir kez daha penaltı kararı verildi. VAR incelemesinin ardından penaltı iptal edildi.

26. dakikada sol kanattan Saba’nın ortasında topla buluşan Badji’nin kaleci Muammer ile karşı karşıya kaldığı pozisyondaki vuruşunda meşin yuvarlak auta çıktı.

27. dakikada Alper Potuk’un sol çaprazdan ortasında Emre Güral’ın şutunu kaleci Muammer güçlükle kurtardı.

34. dakikada İbrahim Akdağ’ın ortasında ceza sahası önünde Badji’nin şutu az farkla üstten dışarı çıktı.

Stat: Eryaman

Hakemler: Burak Şeker x, Kamil Çetin x, Murat Ergin Gözütok x

MKE Ankaragücü: Korcan Çelikay xx, Pinto xx, Erdi Dikmen xx, Pazdan xx, Atakan Rıdvan Çankaya xx, Voca, Emre Güral xx, İbrahim Akdağ xx, Alper Potuk xx, Saba, Badji xx

Yedekler: Friedrich, Orkan Çınar, Kulusic, Diousse, Ali Kaan Güneren, Şahverdi Çetin, Borven, Bartolomeu, Abdullah Çelik, Kitsiou

Teknik Direktör: Mustafa Dalcı

DG Sivasspor: Muammer Zülfikar Yıldırım xx, Ahmet Oğuz xx, Camara xx Robin Yalçın xx, Uğur Çiftçi xx, Cofie xx, Hakan Arslan xx, Fajr xx, Kayode xx, Gradel xx, Boyd xx

Yedekler: Samassa, Ali Şaşal Vural, Kone, Yatabare, Garcia, Alaaddin Okumuş, Erdoğan Yeşilyurt, Kerem Atakan Kesgin, Ninga

Teknik Direktör: Rıza Çalımbay

Gol: Gradel (dk. 11 pen.) (Sivasspor)

Sarı kart: İbrahim Akdağ (Ankaragücü)