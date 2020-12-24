Süper Lig: MKE Ankaragücü: 0 - Beşiktaş:0 (İlk yarı)

Süper Lig’in 14. haftasında MKE Ankaragücü evinde Beşiktaş’ı ağırlıyor. İlk yarı golsüz eşitlikle sona erdi.

Maçtan dakikalar (İlk yarı)

6. dakikada Ghezzal’ın orta sahada yaptığı hata sonrasında topu çalan Emre Güral keleye düzgün bir şut çekti. Bu oyuncunun çektiği şut sağ direğin dibinden auta çıktı.

10. dakikada Emre Güral’ın derinlemesine pasında topla buluşan Lobjanidze, kaleci Ersin ile karşı karşıya kaldı. Bu oyuncunun kaleciyi çalımladıktan sonra topa yetişememesi sonucu top auta çıktı.

18. dakikada Pinto ceza sahası içindeki takım arkadaşı Emre Güral’a pas gönderdi. Bu pasta topla buluşan Emre Güral’ın şutu üstten az farkla auta çıktı.

23. dakikada Mensah’ın yaptığı ortaya kafayla yükselen Larin topu filelere gönderdi ancak Halis Özkahya daha öncesinde Larin’in Kitsiou’ya faul yaptığı kararını verdi. Gol geçerlilik kazanmadı.

35. dakikada Beşiktaş’ın yoğun pas trafiğinde Larin ceza sahasına orta yaptı ancak Ankaragücü defansı hata yapmayarak meşin yuvarlağı kornere gönderdi.

45+5. dakikada Kitsiou sağ kanattan ceza sahasına bindirmesi sonucunda kaleye şut çekti. Bu oyuncunun çektiği şutta kaleci Ersin Destanoğlu topu oyun alanına çeldi.

Stat: Eryaman

Hakemler: Halis Özkahya xx, İsmail Şencan xx, Abdullah Bora Özkara xx, Emre Malok xx

MKE Ankaragücü: Friedrich xx, Kitsiou xx, Sarlija xx, Atakan Çankaya xx, Pinto xx, Voca xx, Emre Güral x (Şahverdi Çetin dk. 40 ?), Lukasik xx, Endri Çekici xx, Lobjanidze xx, Borven xx

Yedekler: Korcan Çelikay, Erdi Dikmen, Merikani, Orkan Çınar, Diousse, Ender Aygören, Cebrail Karayel, Paintsil, Atila Turan

Teknik Direktör: Mustafa Dalcı

Beşiktaş: Ersin Destanoğlu xx, Rosier xx, Silva xx, Vidaxx, Nsakala xx, Souza xx, Ghezzal xx, Hutchinson xx, Mensah xx, Larin xx, Aboubakar xx

Yedekler: Emre Bilgin, Rubio, Mbida, Güven Yalçın, Oğuzhan Özyakup, Necip Uysal, Dorukhan Toköz, Hüseyin Atakan Üner, Rıdvan Yılmaz, Kartal Kayra Yılmaz

Teknik Direktör: Sergen Yalçın