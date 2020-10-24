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Süper Lig: Medipol Başakşehir: 2 - FT Antalyaspor: 1 (Maç devam ediyor)

SÜPER LİG'İN 6. HAFTASINDA MEDİPOL BAŞAKŞEHİR, FT ANTALYASPOR'U KONUK EDİYOR. MÜCADELEDE 25. DAKİKA EV SAHİBİ EKİBİN 2-1'LİK ÜSTÜNLÜĞÜ İLE GEÇİLDİ.

Spor 24.10.2020, 19:25
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Süper Lig: Medipol Başakşehir: 2 - FT Antalyaspor: 1 (Maç devam ediyor)

Süper Lig’in 6. haftasında Medipol Başakşehir, FT Antalyaspor’u konuk ediyor. Mücadelede 25. dakika ev sahibi ekibin 2-1’lik üstünlüğü ile geçildi.

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