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Süper Lig: Medipol Başakşehir: 1 - Gaziantep Futbol Kulübü: 2 (Maç sonucu)

Süper Lig’in 12. haftasında Medipol Başakşehir, sahasında karşılaştığı Gaziantep Futbol Kulübü’ne 2-1’lik skorla mağlup oldu.

Spor 13.12.2020, 21:06
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Süper Lig: Medipol Başakşehir: 1 - Gaziantep Futbol Kulübü: 2 (Maç sonucu)

Süper Lig’in 12. haftasında Medipol Başakşehir, sahasında karşılaştığı Gaziantep Futbol Kulübü’ne 2-1’lik skorla mağlup oldu.

Maçtan dakikalar (İkinci yarı)

53. dakikada sağ taraftan Uğur Uçar’ın ortaya kaldırdığı topa kale önünde Ba’nın kafa vuruşunda meşin yuvarlak kaleci Günay’da kaldı.

54. dakikada İrfan Can’ın pasında ceza sahası içi sol çaprazında topla buluşan Chadli’nin sert şutunda meşin yuvarlak uzak direk tarafından auta gitti.

56. dakikada Ponck’un uzun pasında ceza yayı üstünde topla buluşan Crivelli’nin kaleye sokularak yaptığı vuruşta meşin yuvarlak ağlarla buluştu. 1-1

59. dakikada sağ taraftan Mirallas’ın kullandığı köşe vuruşunda kale önünde Djilobodji’nin yaptığı kafa vuruşunda meşin yuvarlak üstten auta gitti.

74. dakikada ceza sahası içi sağ tarafından Olkowski’nin yerden kale önüne ortaladığı topa Muhammet Demir’in yaptığı dokunuşta meşin yuvarlak ağlara gitti. 1-2

77. dakikada Mehmet Topal’ın pasında ceza yayı önünde topla buluşan İrfan Can’ın sert şutunda Gaziantep Futbol Kulübü savunmasına çarparak kaleye yönelen topu kaleci Günay oyun alanına çeldi.

79. dakikada Guiliano’nun ara pasında ceza sahası içi sol çaprazında topla buluşan Demba Ba’nın kaleciyle karşı karşıya kaldı. Kaleci Günay’ın müdahalesiyle meşin yuvarlak Gaziantep Futbol Kulübü savunması uzaklaştırdı.

Stat: Başakşehir Fatih Terim

Hakemler: Abdulkadir Bitigen xx, Kemal Yılmaz xx, Mustafa Savranlar xx

Medipol Başakşehir: Mert xx, Rafael xx (Uğur Uçar dk. 46 x), Mehmet Topal xx, Ponck xx (Cemali Sertel dk. 85 ?), Deniz xx, Azubuike xx (Mete Kaan Demir dk. 78 x), İrfan Can xx, Crivelli xxx, Chadli xx (Kerim Frei dk. 78 x), Guldbrandsen xx (Guiliano dk. 55 x), Demba Ba xx

Yedekler: Volkan, Hasan Ali, Mbombo, Berkay, Mahmut

Teknik Direktör: Okan Buruk

Gaziantep Futbol Kulübü: Günay xx, Djilobodji xx, Kana Bıyık xx (Kubilay Aktaş dk. 35 x), Tosca xx, Olkowski xxx, Güray Vural xx, Vetrih xx, Alexandru xx (Jefferson dk. 84 ?), Mirallas xxx (Kozulj dk. 67 x), Kenan xx (Dicko dk. 67 x), Muhammet Demir xxx (Furkan Soyalp dk. 84 ?)

Yedekler: Çağlar Şahin Akbaba, Sousa, Enver Cenk, Mehmet Erdem Uğurlu, Ribeiro

Teknik Direktör: Marius Sumudica

Goller: Mirallas (dk. 44), Muhammet Demir (dk. 74) (Gaziantep Futbol Kulübü), Crivelli (dk. 56) (Medipol Başakşehir)

Sarı kartlar: Alexandru (Gaziantep Futbol Kulübü), Deniz, Uğur Uçar (Medipol Başakşehir)
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