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Süper Lig: Medipol Başakşehir: 1 - Beşiktaş: 0 (İlk yarı)

Süper Lig’in 9. haftasında Medipol Başakşehir, Beşiktaş’ı ağırlıyor. Müsabakanın ilk yarısı ev sahibi ekibin 1-0’lık üstünlüğüyle sona erdi.

Spor 15.10.2021, 20:53
Süper Lig: Medipol Başakşehir: 1 - Beşiktaş: 0 (İlk yarı)

Süper Lig’in 9. haftasında Medipol Başakşehir, Beşiktaş’ı ağırlıyor. Müsabakanın ilk yarısı ev sahibi ekibin 1-0’lık üstünlüğüyle sona erdi.

Maçtan dakikalar (İlk yarı)

24. dakikada Caicara’nın uzun pasında savunma arkasına sarkan Berkay, ceza sahasında topu göğsüyle yumuşatarak önüne aldı. Bu oyuncunun rakibinden sıyrılıp sağ çaprazdan kaleciyle karşı karşıya kaldığı pozisyonda yaptığı vuruş sol kale direğinin hemen yanından auta gitti.

25. dakikada Rıdvan’ın sol kanattan ön direğe yaptığı ortada altıpas içinde Epureanu’nun ters vuruşu kaleci Volkan’da kaldı.

40. dakikada sol kanattan içeri kat eden Visca’nın ceza sahası dışı çapraz pozisyondan çektiği sert şut kaleci Mert’ten döndü. Boşta kalan meşin yuvarlağı önünde bulan Okaka’nın müsat pozisyondaki vuruşu ağlara gitti. 1-0

Stat: Fatih Terim

Hakemler: Atilla Karaoğlan xx, Tarık Ongun xx, Deniz Caner Özaral xx

Medipol Başakşehir: Volkan Babacan xx, Junior Caiçara xx, Alexandru Epureanu xx, Youssouf Ndayishimiye xx, Lucas Lima xx, Mahmut Tekdemir xx, Berkay Özcan xx, Edin Visca xx, Deniz Türüç xx, Nacer Chadli xx, Stefano Okaka xx

Yedekler: Muhammed Şengezer, Hasan Ali Kaldırım, Leo Duarte, Ravil Tagir, Şener Özbayraklı, Danijel Aleksic, Tolga Ciğerci, Peter Zulj, Fredrik Gulbrandsen, Atabey Çiçek

Teknik Direktör: Emre Belözoğlu

Beşiktaş: Mert Günok xx, Valentine Rosier xx, Welinton xx, Domagoj Vida xx, Rıdvan Yılmaz xx, Josef de Souza xx, Atiba Hutchinson xx, Rachid Ghezzal xx, Oğuzhan Özyakup xx, Güven Yalçın xx, Michy Batshuayi xx

Yedekler: Ersin Destanoğlu, Feancisco Montero, Serdar Saatçı, Umut Meraş, Salih Uçan, Gökhan Töre, Can Bozdoğan, Necip Uysal, Alex Teixeira, Cyle Larin

Teknik Sorumlu: Murat Şahin

Gol: Stefano Okaka (dk. 40) (Medipol Başakşehir)

Sarı kart: Valentine Rosier (Beşiktaş)

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