Süper Lig: Medipol Başakşehir: 0 - Trabzonspor: 0 (İlk yarı)
Süper Lig’in 26. haftasında Medipol Başakşehir, sahasında Trabzonspor’u konuk ediyor. Mücadelenin ilk 45 dakikası golsüz eşitlikle tamamlandı.
Süper Lig’in 26. haftasında Medipol Başakşehir, sahasında Trabzonspor’u konuk ediyor. Mücadelenin ilk 45 dakikası golsüz eşitlikle tamamlandı.
Maçtan dakikalar (İlk yarı)
24. dakikada Ekuban’nın pasında Yunus Mallı, ceza sahasına sarktı ve kaleciden sıyrılarak topu penaltı noktasına doğru çıkardı. Başakşehir savunması, Bakasetas’tan önce topa müdahale ederek tehlikeyi savuşturdu.
45. dakikada Bakasetas’ın ceza sahası çizgisi üzerinden çektiği sert şutu, Başakşehir savunmasına çarparak yön değiştirdi.
Stat: Fatih Terim
Hakemler: Halil Umut Meler xx, Mustafa Emre Eyisoy Cevdet xx, Kömürcüoğlu xx
Medipol Başakşehir: Mert xx, Rafael xx, Duarte xx, Epureanu xx, Hasan Ali xx, Mehmet Topal xx, Azubuike xx, Deniz Türüç x (Gulbrandsen dk. 39 ?) Fernandes xx, Berkay Özcan x, Crivelli x
Yedekler: Ahmet Said, Volkan Babacan, Uğur Uçar, Ravil Tagir, Cemali Sertel, Muhammed Emin, Ponck, Ndayishimiye, Demba Ba
Teknik Direktör: Aykut Kocaman
Trabzonspor: Kağan Moradaoğlu xx, Kamil Ahmet xx, Edgar Le xx, Vitor Hugo xx, Faruk Can Genç xx, Flavio xx, Berat Özdemir xx, Ekuban xx, Yunus Mallı xx, Bakasetas xx, Djaniny x
Yedekler: Hakan Aydın, Adem Ağaoğlu, Hüseyin Türkmen, Ahmetcan Kaplan, Atakan Gündüz, Safa Kınalı, Hakan Yeşil, Yusuf Sarı, Süleyman Cebeci, AfobeTeknik Direktör: Abdullah Avcı