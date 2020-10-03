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Süper Lig: Medipol Başakşehir: 0 - Göztepe: 0 (İlk yarı)

SÜPER LİG’İN 4. HAFTASINDA BAŞAKŞEHİR, SAHASINDA GÖZTEPE İLE KARŞILAŞIYOR. MÜCADELENİN İLK YARISI GOLSÜZ BERABERE SONA ERDİ.

Spor 03.10.2020, 16:52
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Süper Lig: Medipol Başakşehir: 0 - Göztepe: 0 (İlk yarı)

Süper Lig’in 4. haftasında Başakşehir, sahasında Göztepe ile karşılaşıyor. Mücadelenin ilk yarısı golsüz berabere sona erdi.

Maçtan dakikalar (İlk yarı)

18. dakikada sağ kanattan gelişen Başakşehir atağında Visca’nın ceza sahası dışına gönderdiği pasta Ponck’un gelişine vuruşu kaleci İrfan Can’da kaldı.

32. dakikada Aleksic’in sol taraftan kullandığı kornerde ceza sahası içinde topa iyi yükselen Ponck’un kafa vuruşu üstten auta çıktı.

33. dakikada sağ kanatta Visca’nın içeriye çevirdiği pasta Demba Ba’yı geçen top ceza sahası sol çaprazında Mete Kaan’ın önünde kaldı. Bu oyuncunun vuruşunda Atınç, meşin yuvarlağı çizgiden çıkardı.

Stat: Fatih Terim

Hakemler: Özgür Yankaya xx, Mehmet Kısal xx, Samet Çiçek xx

M.Başakşehir: Mert Günok xx, Junior Caiçara xx, Carlos Ponck xx, Alexandru Epureanu xx, Hasan Ali Kaldırım xx, Mehmet Topal xx, Danijel Aleksic xx, Edin Visca xx, Mete Kaan Demir xx, Enzo Crivelli xx, Demba Ba xx

Yedekler: Volkan Babacan, Ravil Tagir, Emre Kaplan, Cemali Sertel, Berkay Özcan, Mahmut Tekdemir, Muhammed Sarıkaya, Kerim Frei, Fredrik Gulbrandsen, Enes Karakuş,

Teknik Direktör: Okan Buruk

Göztepe: İrfan Can Eğribayat xx, Murat Paluli xx, Atınç Nukan xx, Alpaslan Öztürk xx, Berkan Emir xx, Yalçın Kayan xx, Soner Aydoğdu xx, Marcio Mossoro xx, Halil Akbunar xx, Zlatko Tripic xx, Brown Ideye xx

Yedekler: Balazs Megyeri, Titi, Lamine Gassama, Marko Mihojevic, Guilherme, Andre Poko, Dzenan Burekovic, Efe Binici, Cherif Ndiaye, Burak Süleyman

Teknik Direktör: İlhan Palut

Sarı kart: Tripic (Göztepe)

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