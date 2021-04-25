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Süper Lig: Medipol Başakşehir: 0 - Aytemiz Alanyaspor: 0 (Maç sonucu)

Süper Lig’in 37. haftasında Medipol Başakşehir, sahasında karşılaştığı Aytemiz Alanyaspor ile 0-0 berabere kaldı.

Spor 25.04.2021, 17:58
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Süper Lig: Medipol Başakşehir: 0 - Aytemiz Alanyaspor: 0 (Maç sonucu)

Süper Lig’in 37. haftasında Medipol Başakşehir, sahasında karşılaştığı Aytemiz Alanyaspor ile 0-0 berabere kaldı.

Maçtan dakikalar (İkinci yarı)

74. dakikada sağ çaprazdan Salih’in içeri çevirdiği topa ön direkte Tayfur’un yaptığı kafa vuruşunda meşin yuvarlak üst direkten oyun alanına döndü. Direk dibinde dönen topa Mustafa Pektemek’in kafa vuruşunda meşin yuvarlağı Epureanu çizgi üzerinden çıkardı.

79. dakikada sağ taraftan Efecan’ın yaptığı ortada arka direkte Efkan’ın gelişine şutunda meşin yuvarlak üstten auta gitti.

82. dakikada sağ taraftan son çizgiye inen Siopis yerden ortaladı. Ön direkte Salih’in vuruşunda meşin yuvarlak kaleci Volkan’da kaldı.

Stat: Başakşehir Fatih Terim

Hakemler: Özgür Yankaya xx, Kerem Ersoy xx, Deniz Caner Özaral xx

Medipol Başakşehir: Volkan xx, Uğur Uçar xx (Mbombo dk. 76 x), Duarte xx, Epureanu xx, Ömer xx, Mahmut Tekdemir xx, Tolga Ciğerci xx, Visca xx, Aleksic xx, Guiliano x (Berkay Özcan dk. 87 ?), Guldbrandsen xx (Crivelli dk. 76 x)

Yedekler: Mert Günok, Kıvanç Koral, Mehmet Topal, Fernandes, Chadli, Azubuike, Ravil Tagir

Teknik Direktör: Aykut Kocaman

Aytemiz Alanyaspor: Marafona xx, Tayfur Bingöl xx, Tzavellas xx, Fatih Aksoy xx, Moubandje xx, Berkan Kutlu xx, Salih Uçan xx (Ceyhun Gülselam dk. 90+2 ?), Efecan Karaca xxx (Kadzior dk. 86 ?), Davidson xx (Siopis dk. 76 x), Efkan Bekiroğlu xx (Umut Güneş dk. 90+2 ?), Mustafa Pektemek xx (Bareiro dk. 86 ?)

Yedekler: Serkan Kırıntılı, Ahmet Gülay, Alpay Çelebi, Juanfran

Teknik Sorumlu: Mustafa Keçeli

Sarı kart: Visca (Medipol Başakşehir)
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