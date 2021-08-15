Süper Lig: Medipol Başakşehir: 0 - A. Alanyaspor: 1 (İlk yarı)
Süper Lig’in 1. haftasında Medipol Başakşehir, Alanyaspor’u ağırlıyor. Müsabakanın ilk yarısı konuk takımın 1-0’lık üstünlüğüyle sona erdi.
Süper Lig’in 1. haftasında Medipol Başakşehir, Alanyaspor’u ağırlıyor. Müsabakanın ilk yarısı konuk takımın 1-0’lık üstünlüğüyle sona erdi.
Maçtan dakikalar (İlk yarı)
3. dakikada sağ taraftan Guldbrandsen’in verdiği pasta ceza sahası içinde topu alan Visca’nın yerden şutunu kaleci Serkan kornere çeldi.
12. dakikada Diedhiou’nun ceza sahası ışından kullandığı serbest vuruşta savunma topu uzaklaştırırken top Borja’nın önünde kaldı. Borja’nın gelişine yaptığı vuruşta meşin yuvarlak ağlara gitti. 0-1
27. dakikada Aleksic’in ceza sahası dışı kaleyi karşıdan gören cepheden kullandığı serbest vuruşta top barajdan tekrar Aleksic’in önünde kaldı. Dönen topa gelişine vuran Aleksic’in şutunda meşin yuvarlak direğin üstünden auta çıktı.
42. dakikada Lima’nın uzaklaştırdığı topla ceza sahası dışında buluşan Siopis’in yerden sert şutunu kaleci Volkan iki hamlede kontrol etti.
45+1. dakikada Efecan’ın ceza sahası içine girip kaleci Volkan’ı da çalımlayarak yaptığı vuruşta meşin yuvarlak direkten oyun alanı içine döndü.
Stat: Fatih Terim
Hakemler: Yaşar Kemal Uğurlu xx, Serkan Olguncan xx, Mustafa Sönmez xx
Medipol Başakşehir: Volkan Babacan xx, Ömer Ali Şahiner xx (Caiçara dk. 36 ?), Ravil Tagir xx, Duarte xx, Lima xx, Tolga Ciğerci xx, Youssouf xx, Visca xx, Berkay xx, Aleksic xx, Guldbransen xx
Yedekler: Muhammed Şengezer, Muhammet Demir, Ahmed Kutucu, Mahmut Tekdemir, Deniz Türüç, Ponck, Zulj, Emre Kaplan, Atabey
Teknik Direktör: Aykut Kocaman
Alanyaspor: Serkan xx, Milunovic xx, Mevlja xx, Fatih xx, Siopis xx, Umut xx, Candeias xx, Efecan Karaca xx, Borja xxx, Davidson xx, Diedhiou xx
Yedekler: Marafona, Yusuf, Buluthan, Ahmed, Efkan, Moreno, Furkan, Oğuz, Tayfur, Yusuf
Teknik Direktör: Çağdaş Atan
Gol: Borja (dk. 12) (Alanyaspor)Sarı kart: Davidson (Alanyaspor)