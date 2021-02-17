Süper Lig maçları hangi kanalda yayınlanacak?

Saran Grup Yönetim Kurulu Başkanı Sadettin Saran, FOX TV'de yayınlanan Çalar Saat programına katılarak Süper Lig ihalesi ile ilgili açıklamalar yaptı. Saran, "TFF Başkanı Süper Lig için yeni ihale yapılacağını söyledi. Bu yayın haklarında son derece iddialıyız. Süper Lig’de yeni yayın ihalesinde şartnameyi alacağız" dedi.

'ŞARTNAMEYİ ALIP DEĞERLENDİRECEĞİZ'

Sadettin Saran, "TFF Başkanı, 'Süper Lig maçlarıyla ilgili yeni ihale yapacağız' dedi. Biz son derece iddialıyız. İngiltere Ligi'ni 50 bin dolara aldık, şimdi 50 milyon dolar civarında. Mevcut iki kanalımız 7 milyon haneye ulaşıyor. Türkiye'de ligi de çekiyoruz, Avrupa'da da değişik liglerin çekimi biziz. Bu ihale için en iddialı şirket biziz. Şartnameyi alıp değerlendireceğiz" açıklamasını yaptı.

'UZAKTAN ÇALIŞMA KALICI OLACAK'

Yeni bir döneme geçildiğini ve uzaktan çalışma modelinin kalıcı olacağını belirten Saran, "Uzaktan çalışma, bunlar kalıcı olacak. Biz bir toplantı için ülke değiştiriyorduk. Bundan sonra istisnalar dışında böyle olmayacak. Ben haftada 2 saat İspanyolca ders alıyorum. Hocam Taksim'den 1 saatte geliyordu. Şimdi uzaktan bağlanıyor. Bundan sonra böyle olacak. Biz de buna adapte olduk" açıklamasını yaptı.

'ADAY OLMAK İÇİN ADAY OLMAM'

Saran, Fenerbahçe başkanlığına aday olup olmayacağı ile ilgili bir soruya, "Türkiye'de her 10 kişiden birine başkan deniyor. Ben aday olmak için aday olmam. Fark yaratacağıma inandığım zaman aday olurum. Fenerbahçe şampiyonluğa giderken, kenetlenmeliyiz. Bu kongrede aday olmayacağım. Bu yönetim devam etmeli" dedi. Kaynak:www.medyaradar.com