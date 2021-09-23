Süper Lig: Konyaspor: 2 - Trabzonspor: 2 (Maç sonucu)

Süper Lig’in 6. haftasında Konyaspor, Trabzonspor’u ağırladı. Karşılaşma 2-2 beraberlikle tamamlandı.

Maçtan dakikalar (İkinci yarı)

46. dakikada ceza sahası önü sol çaprazda topla buluşan Çekiçi rakiplerini çalımlayıp uzak direğe yaptığı vuruşla topu filelere yolladı. 2-1

52. dakikada sağ kanattan arka direğe gönderilen topa Bytyqi kontrol edip şutunu çekti, savunmadan seken top Soner’in önünde kaldı. Bu oyuncunun gelişine sert vuruşunda meşin yuvarlak az farkla dışarıya gitti.

68. dakikada Hamsik’in sağ kanattan ceza sahasına yaptığı ortayı savunma karşıladı. Seken topa yapılan vuruşta savunmaya çarpan top Djaniny’nin önünde kaldı. Bu oyuncunun yaptığı vuruş direkten döndü.

74. dakikada Serdar sağ kanattan topla ceza sahasına girip çektiği şutu kaleci Uğurcan kurtardı. Seken topa vuran Ahmed Hassan’ın şutunu Uğurcan tekrar çeldi ve top Çekiçi’nin önünde kaldı. Bu oyuncunun müsait pozisyondaki şutu az farkla üstten auta çıktı.

76. dakikada sağ kanattan Peres’in ceza sahasına yaptığı ortada Ahmet Çalık’ın kafayla uzaklaştırmak istediği top Hadziahmetovic’e çarparak filelerle buluştu. 2-2

78. dakikada sağ kanattan uzun kullanılan taç atışında Rahmanovic’in kafa vuruşu az farkla yandan dışarı gitti.

82. dakikada sol kanattan yapılan ortada kale önündeki Rahmanovic’in kafa vuruşunu kaleci Uğurcan son anda çelmeyi başardı.

87. dakikada sol kanattan arka direğe yapılan ortada Skubic’in kafa vuruşunu kaleci Uğurcan son anda çıkardı.

Stat: Konya Büyükşehir Belediye

Hakemler: Hali Umut Meler xx, Ekrem Kan xx, Cevdet Kömürcüoğlu xx

Konyaspor: Sehic xx, Skubic xx, Ahmet Çalık xx, Abdülkerim xx, Guilherme xxx, Soner xx, Hadziahmetovic xx, Çekiçi xxx (Michalak dk. 90+4 ?), Serdar xxx (Rahmanovic dk. 75 x), Cikalleshi xx (Ahmed Hassan dk. 61 xx), Bytyqi xx

Yedekler: Eray, Adil, Anicic, Alper, Barış, Mpoku, Ahmet Karademir

Teknik Direktör: İlhan Palut

Trabzonspor: Uğurcan xxx, Peres xx, Ie xx, Hugo ?, İsmail xx, Berat xx, Hamsik xx, Abdülkadir x (Djaniny dk. 46 x), Bakasetas xx (Siopis dk. 81 ?), Nwakaeme x (Yusuf dk. 90 ?), Cornelius xx (Gervinho dk. 72 x)

Yedekler: Erce, Hüseyin, Denswil, Yunus, Murat, Serkan

Teknik Direktör: Abdullah Avcı

Goller: Cornelius (dk. 1), Hadziahmetovic (dk. 76 k.k.) (Trabzonspor), Çekiçi (dk. 20) (Konyaspor)

Kırmızı kart: Hugo (dk. 8) (Trabzonspor)

Sarı kartlar: Abdülkerim, Çekiçi, Ahmet Çalık (Konyaspor), Ie (Trabzonspor)