Süper Lig: Konyaspor: 1 - Çaykur Rizespor: 1 (Maç sonucu)
Süper Lig’in 15. haftasında Konyaspor, Çaykur Rizespor’u konuk etti. Müsabaka 1-1’lik eşitlikle sona erdi.
Süper Lig’in 15. haftasında Konyaspor, Çaykur Rizespor’u konuk etti. Müsabaka 1-1’lik eşitlikle sona erdi.
Maçtan dakikalar (İkinci yarı)
56. dakikada Çaykur Rizespor’un sol kanattan kullandığı serbest vuruşta Meriah kafayı vurdu. Kaleci Sehic’i aşan topu çizgide Jevtovic çıkardı.
65. dakikada sol kanattan hızlı gelişen Rizespor atağında Skoda ceza sahasında topla buluştu ve vuruşunu yaptı. Sehic’ten dönen topu Tunay ağlara gönderdi. 1-1
84. dakikada Moroziuk’un doğrudan kaleye kullandığı serbest vuruşta meşin yuvarlak az farkla üstten auta gitti.
Stat: MEDAŞ Konya Büyükşehir Belediye
Hakemler: Burak Şeker xx, Kerem Ersoy xx, Mehmet Cem Satman xx
Konyaspor: Sehic xx, Adil xx (Uğur dk. 18 xx), Ahmet Çalık xx, Abdülkerim xx, Guilherme xxx, Skubic xx, Oğuz Kağan xx (Milosevic dk. 68 xx), Jevtovic xxx, Shengelia x (Kravets dk. 84 ?), Amir xxx, Daci x
Yedekler: Eray, Ali, Abdülsamet, Hüseyin, Emre, Ahmet Karademir, Şener
Teknik Direktör: İsmail Kartal
Çaykur Rizespor: Gökhan xx, Moroziuk xxx, Talbi xxx, Meriah xxx, İsmail x, Yasin xx, Baiano xx (Donsah dk. 77 xx), Samudio xx (Michalak dk. 70 xx), Tunay xxx (Doğan dk. 83 ?), Fernando x (Alberk dk. 83 ?), Skoda xx
Yedekler: Tarık, Kemal, Selim, Emir Han, Onur, Mithat
Teknik Direktör: Stjepan Tomas
Goller: Amir (dk. 7) (Konyaspor), Tunay (dk. 65) (Çaykur Rizespor)
Kırmızı kart: Yasin (dk. 90+6) (Çaykur Rizespor)Sarı kartlar: Oğuz Kağan, Uğur (Konyaspor)
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