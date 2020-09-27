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Süper Lig: Konyaspor: 1 - Beşiktaş: 0 (İlk yarı)

SÜPER LİG 3. HAFTA MAÇINDA KONYASPOR EVİNDE BEŞİKTAŞ İLE KARŞILAŞIYOR. MÜCADELENİN İLK YARISI KONYASPOR'UN 1-0'LIK ÜSTÜNLÜĞÜ İLE SONA ERDİ

Spor 27.09.2020, 17:19
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Süper Lig: Konyaspor: 1 - Beşiktaş: 0 (İlk yarı)

Süper Lig 3. hafta maçında Konyaspor evinde Beşiktaş ile karşılaşıyor. Mücadelenin ilk yarısı Konyaspor’un 1-0’lık üstünlüğü ile sona erdi.

Maçtan dakikalar (İlk yarı)

29. dakikada Ömer Ali’nin kullandığı köşe vuruşunda kale önünde yükselen Shengelia, kafa vuruşu ile topu ağlara dönderdi. 1-0

Stat: MEDAŞ Konya Büyükşehir Belediye

Hakemler: Abdulkadir Bitigen xx, Alpaslan Dedeş xx, Mustafa Savranlar xx

Konyaspor: Sehic xx, Skubic xx, Uğur xx, Abdülkerim xx, Guilherme xx, Jevtovic xx, Amir xx, Shengelia xxx, Milosevic xx, Ömer Ali xxx, Cikalleshi xx

Yedekler: Mücahit, Adil, Oğuz Kaan, Miya, Savaş, Kravets, Musa, Eduok, Şener, Erdon

Teknik Direktör: İsmail Kartal

Beşiktaş: Ersin xx, Necip xx, Vida xx, Welinton xx, N’Sakala xx, Mensah xx, Dorukhan xx, Atakan xx, Ljajic xx, Boyd xx, Güven xx

Yedekler: Utku, Montero, Oğuzhan, Erdoğan, Aboubakar, Larin, Hasic, Rıdvan, Kayra, Gökhan

Teknik Direktör: Sergen Yalçın

Gol: Shengelia (dk. 29) (Konyaspor)

Sarı kartlar: Jevtovic, Cikalleshi (Konyaspor), Necip (Beşiktaş)

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