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Süper Lig: Konyaspor: 0 - Medipol Başakşehir 0 (Maç devam ediyor)

SÜPER LİG 7. HAFTA MAÇINDA KONYASPOR EVİNDE MEDİPOL BAŞAKŞEHİR İLE KARŞI KARŞIYA GELİYOR. MÜCADELEDE 25. DAKİKA GOLSÜZ EŞİTLİKLE GEÇİLDİ.

Spor 01.11.2020, 16:29
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Süper Lig: Konyaspor: 0 - Medipol Başakşehir 0 (Maç devam ediyor)

Süper Lig 7. hafta maçında Konyaspor evinde Medipol Başakşehir ile karşı karşıya geliyor. Mücadelede 25. dakika golsüz eşitlikle geçildi.

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