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Süper Lig: Konyaspor: 0 - Hatayspor: 0 (Maç sonucu)

Süper Lig’in 37. haftasında Konyaspor, Hatayspor’u konuk etti. Müsabaka golsüz eşitlikle sona erdi.

Spor 24.04.2021, 15:37
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Süper Lig: Konyaspor: 0 - Hatayspor: 0 (Maç sonucu)

Süper Lig’in 37. haftasında Konyaspor, Hatayspor’u konuk etti. Müsabaka golsüz eşitlikle sona erdi.

Maçtan dakikalar (İkinci yarı)

50. dakikada sağ kanattan gelişen Konyaspor atağında ceza sahası içinde çaprazdan Sekidika’nın sert vuruşunda top direğe çarpıp oyun alanına döndü.

78. dakikada sol kanattan Guilherme’nin ortasında ceza sahası içinde Cikalleshi kafa vuruşunu yaptı ancak meşin yuvarlak kaleci Munir’de kaldı.

84. dakikada Kravets’in sağ kanattan ceza sahasına yaptığı ortaya Sekidika’nın bekletmeden vuruşunda top üstten dışarıya gitti.

Stat: Konya Büyükşehir Belediye

Hakemler: Atilla Karaoğlan xx, Mehmet Kısal xx, Bahtiyar Birinci xx

Konyaspor: Sehic xxx, Skubic x, Ahmet xx, Abdülkerim xx, Guilherme xxx, Amir xxx, Sekidika xx, Rahmanovic x (Kravets dk. 68 xx), Jevtovic x (Diomande dk. 46 xx), Bütüçi xx (Shengelia dk. 76 x), Cikalleshi xx (Daci dk. 85 ?)

Yedekler: Erten, Adil, Oğuz Kağan, Miya, Barış, Musa

Teknik Direktör: İlhan Palut

Hatayspor: Munir xxx, Popov xxx, Billong xx, Pablo xxx, Katranis xx, Sackey xx, Riberio xx, Akintola x (Burak dk. 90+2 ?), Aabid x (Muhammed dk. 65 x), Kamara x, Boupendza xx

Yedekler: Akın, Kone, Mesut, Abdurrahman, Traore, Akomadi, Yusuf, Ekrem

Teknik Direktör: Ömer Erdoğan

Kırmızı kart: Skubic (Maç bitimi) (Konyaspor)

Sarı kartlar: Abdülkerim, Diomande (Konyaspor), Kamara (Hatayspor)
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