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Süper Lig: Konyaspor: 0 - Beşiktaş: 0 (Maç devam ediyor)
SÜPER LİG’İN 3. HAFTA MAÇINDA, KONYASPOR EVİNDE BEŞİKTAŞ İLE KARŞI KARŞIYA GELİYOR. MÜCADELEDE 20 DAKİKA 0-0’LIK BERABERLİKLE GEÇİLDİ
Spor 27.09.2020, 16:24
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Süper Lig’in 3. hafta maçında, Konyaspor evinde Beşiktaş ile karşı karşıya geliyor. Mücadelede 20 dakika 0-0’lık beraberlikle geçildi.
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