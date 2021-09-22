Süper Lig: Kayserispor: 3 - Galatasaray: 0 (Maç sonucu)
Süper Lig’in 6. haftasında Kayserispor, konuk ettiği Galatasaray’ı 3-0 mağlup ederek sahadan 3 puanla ayrıldı.
Süper Lig’in 6. haftasında Kayserispor, konuk ettiği Galatasaray’ı 3-0 mağlup ederek sahadan 3 puanla ayrıldı.
Maçtan dakikalar (İkinci yarı)
52. dakikada ceza sahasında Thiam’ın röveşatasında top Yedlin’e çarptı. VAR’da izlenen pozisyon sonrası hakem Yaşar Kemal Uğurlu Yedlin’in elle oynadığını belirleyerek beyaz noktayı gösterdi. Kazanılan penaltı atışını kullanan Thiam, kendisinin 2, takımının 3. golünü kaydetti. 3-0
64. dakikada Yedlin’in ceza sahasına gönderdiği topu Mohamed kontrol etti. Mohamed’in dönerek vuruşu az farkla üstten auta gitti.
82. dakikada Attamah’ın pasıyla ceza yayı üzerinde topla buluşan Mensah’ın sert vuruşunda meşin yuvarlak üstten auta çıktı.
83. dakikada Kerem’in pasıyla ceza sahası dışında topla buluşan Mohamed’in vuruşunda top yandan dışarı gitti.
Stat: Kadir Has
Hakemler: Yaşar Kemal Uğurlu xx, Serkan Çimen xx, Ali Saygın Ögel xx
Kayserispor: Lung xx, Onur xx, Kolovetsios xx, Hosseini xx, Carole xx, İbrahim xx, Attamah xx (Fernandes dk. 87 ?), Emrah Başsan xxx (Yasir dk. 87 ?), Mensah xxx (Mane dk. 87 ?), Cardoso xx (Kemen dk. 68 x), Thiam xxx (İlhan Parlak dk. 90 ?)
Yedekler: Cenk, Mustafa Pektemek, Emre Demir, Ramazan, Nurettin
Teknik Direktör: Hikmet Karaman
Galatasaray: Muslera x, Yedlin x, Nelsson x, Alpaslan x, Aanholt xx (Ömer Bayram dk. 46 x), Taylan xx (Atalay dk. 80 x), Assunçao x, Feghouli x (Morutan dk. 46 x), Emre xx (Kerem dk. 46 x), Mohamed xx, Oğulcan x (Diagne dk. 58 x)
Yedekler: Fatih, Babel, Kaan, Luyindama, Aytaç
Teknik Direktör: Fatih Terim
Gol: Thiam (dk. 38, dk. 52 pen.), Emrah Başsan (dk. 45), (Kayserispor)
Sarı kartlar: Hosseini, Lung, İbrahim (Kayserispor), Oğulcan, Assunçao, Diagne (Galatasaray)