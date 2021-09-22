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Süper Lig: Kayserispor: 2 - Galatasaray: 0 (İlk yarı)

Süper Lig’in 6. haftasında oynanan Kayserispor, Galatasaray’ı konuk ediyor. Mücadelenin ilk yarısı ev sahibi ekibin 2-0 üstünlüğüyle tamamlandı.

Spor 22.09.2021, 20:50
Süper Lig: Kayserispor: 2 - Galatasaray: 0 (İlk yarı)

Süper Lig’in 6. haftasında oynanan Kayserispor, Galatasaray’ı konuk ediyor. Mücadelenin ilk yarısı ev sahibi ekibin 2-0 üstünlüğüyle tamamlandı.

Maçtan dakikalar (İlk yarı)

1. dakikada savunmanın arkasına sarkan Cardoso’nun pasıyla müsait pozisyonda topla buluşan Emrah Başsan’ın bekletmeden vuruşunda meşin yuvarlak üstten auta çıktı.

12. dakikada ceza sahası dışında kaleyi karşıdan gören noktada topla buluşan Emre’nin sert vuruşunda meşin yuvarlak üstten auta çıktı.

16. dakikada savunmanın arkasına atılan uzun topla sol çaprazdan ceza sahasına giren Oğulcan’ın vuruşunda kaleci Lung köşeye giden topu kornere çeldi.

25. dakikada savunmanın uzaklaştırmaya çalıştığı topu önünde bulan Aanholt’un vuruşu defansa çarparak kornere çıktı. Aanholt’un kullandığı köşe vuruşunda ceza sahasında yükselen Mohamed kafayla topu kaleye gönderdi. Son anda Hosseini çizgi üzerinden meşin yuvarlağı çıkarmayı başardı.

30. dakikada Thiam’ın pasıyla ceza sahası çizgisi önünde topla buluşan Mensah’ın sert vuruşunu kaleci Muslera güçlükle çıkardı.

31. dakikada Emre’nin pasıyla topla buluşan Oğulcan’ın uzak direğe vuruşunda top az farkla yandan auta çıktı.

38. dakikada sağ kanattan Mensah’ın ceza sahasına gönderdiği topa bekletmeden vuran Thiam, meşin yuvarlağı ağlarla buluşturdu. 1-0

45. dakikada sağ kanatta Mensah’ın pasıyla topla buluşan Emrah Başsan ceza sahası dışından sert bir vuruşla topu filelere yolladı. 2-0

Stat: Kadir Has

Hakemler: Yaşar Kemal Uğurlu xx, Serkan Çimen xx, Ali Saygın Ögel xx

Kayserispor: Lung xx, Onur xx, Kolovetsios xx, Hosseini xx, Carole x, İbrahim x, Attamah xx, Emrah Başsan xxx, Mensah xx, Cardoso xx, Thiam xxx

Yedekler: Cenk, Fernandes, Mustafa Pektemek, Kemen, Emre Demir, Mane, İlhan Parlak, Ramazan, Yasir, Nurettin

Teknik Direktör: Hikmet Karaman

Galatasaray: Muslera x, Yedlin xx, Nelsson x, Alpaslan x, Aanholt xx, Taylan xx, Assunçao x, Feghouli x, Emre xx, Mohamed x, Oğulcan x

Yedekler: Fatih, Kerem, babel, Ömer Bayram, Morutan, Kaan, Luyindama, Atalay, Aytaç, Diagne

Teknik Direktör: Fatih Terim

Gol: Thiam (dk. 38), Emrah Başsan (dk. 45) (Kayserispor)

Sarı kartlar: Hosseini (Kayserispor), Oğulcan (Galatasaray)

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