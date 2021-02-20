Süper Lig: Kasımpaşa: 3 - Karagümrük: 2 (Maç sonucu)

Süper Lig’in 26. haftasında Kasımpaşa, Karagümrük’ü konuk etti. Ev sahibi ekip karşılaşmadan 3-2’lik galibiyetle ayrılmayı başardı.

Maçtan dakikalar (İkinci yarı)

59. dakikada Salibur ve Castro’nun anlaşmazlığı sonucu Kasımpaşa hızlı çıktı. Sadiku’nun pasında Hodzic soldan ceza sahasına ortaladı. Bu noktada topla buluşan Yusuf düzeltip vurdu ve takımını öne geçirdi. 1-2

68. dakikada ceza sahası dışında topla buluşan Bistrovic, 2 rakibinden şık bir hareketle sıyrılıp ara pasında topu Yusuf’la buluşturdu. Bu futbolcu net bir vuruşla meşin yuvarlağı filelere yolladı. 1-3

80. dakikada Jimmy Durmaz’ın soldan ortasında kimse topa dokunamayınca sağ kanattaki Emre Çolak topu kontrol eti. Bu futbolcunun ortasında Castro kafayı vurdu ve farkı 1’e indirdi. 2-3

Stat: Recep Tayyip Erdoğan

Hakemler: Yaşar Kemal Uğurlu xx, Erdinç Sezertam xx, Serkan Çimen xx

Kasımpaşa: Ertuğrul xx, Hadergjonaj xx, Luckassen xx, Brecka xx, Haddadi xx, Aytaç xxx, Sadiku xxx (Doğucan dk. 78 x), Yusuf xxx (Anıl Koç dk. 82 ?), Hodzic xx (Varga dk. 82 ?), Bistrovic xxx, Thelin xxx (Hasan Emre dk. 90+1 ?)

Yedekler: Ramazan, Drinkwater, Tosic, Koomson, Evren Eren, Mehmet Feyzi

Teknik Direktör: Fuat Çapa

Karagümrük: Aykut x, Koray x, Roco xx, Campi xx, Balkovec xx, Biglia xx (Emre Çolak dk. 71 xx), Ndao xx (Lens dk. 81 ?), Castro xxx, Bertolacci xx, Salibur xx (Jimmy Durmaz dk. 62 x), Kemal Ademi x (Sobiech dk. 71 x)

Yedekler: Viviano, Alparslan, Mevlüt, Fatih, Aksel, Vato

Teknik Direktör: Şenol Can

Goller: Roco (dk. 14), Castro (dk. 80) (Karagümrük), Thelin (dk. 20), Yusuf (dk. 59 ve dk. 68) (Kasımpaşa)

Sarı kartlar: Bertolacci, Koray (Karagümrük), Bistrovic (Kasımpaşa)