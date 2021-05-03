Süper Lig: Kasımpaşa: 3 - Aytemiz Alanyaspor: 0 (Maç sonucu)
Süper Lig’in 39. haftasında Kasımpaşa sahasında karşılaştığı Aytemiz Alanyaspor’u 3-0 mağlup etti.
Süper Lig’in 39. haftasında Kasımpaşa sahasında karşılaştığı Aytemiz Alanyaspor’u 3-0 mağlup etti.
Maçtan dakikalar (İkinci yarı)
60. dakikada Haddadi’nin sol kanattan ortasında ceza sahası içinde defanstan seken topu önünde bulan Hajradinovic’in penaltı noktası çevresinden vuruşunda meşin yuvarlak ağlarla buluştu. 3-0
68. dakikada Davidson’un ceza yayı üzerinden sert vuruşunda kaleci Ertuğrul meşin yuvarlağı kontrol etti.
80. dakikada Efkan’ın ceza sahası dışından kaleyi cepheden gören bir noktadan vuruşunda meşin yuvarlak kaleci Ertuğrul’da kaldı.
Stat: Recep Tayyip Erdoğan
Hakemler: Ali Şansalan xx, Bilal Gölen xx, Deniz Caner Özaral xx
Kasımpaşa: Ertuğrul Taşkıran xx, Hadergjonaj xx, Luckassen xx, Tarkan Serbest xx, Oussama Haddadi xxx (Evren Eren Elmalı dk. 90 ?), Loret Sadiku xx (Doğucan Haspolat dk. 84 ?), Daniel Drinkwater xx (Bistrovic dk. 64 x), Koomson xx (Yasin Dülger dk. 84 ?), Kevin Varga xxx (Anıl Koç dk. 64 x), Haris Hajradinovic xxx, Isaac Thelin xx
Yedekler: Ramazan Köse, Berk Çetin, Mehmet Feyzi Yıldırım, Tomas Brecka, Hasan Emre Yeşilyurt
Teknik Direktör: Şenol Can
Aytemiz Alanyaspor: Marafona x, Tayfur Bingöl x (Juanfran dk. 72 x), Steven Caulker x, Fatih Aksoy x, Moubandje x, Manolis Siopis x (Kadzior dk. 61 x), Salih Uçan ? (Davidson dk. 5 x), Berkan Kutlu x, Efecan Karaca x (Ceyhun Gülselam dk. 72 x), Efkan Bekiroğlu x, Adam Bareiro x (Mustafa Pektemek dk. 72 x)
Yedekler: Serkan Kırıntılı, Alpay Çelebi, Hasan Hüseyin Acar, Umut Güneş, Tzavellas
Teknik Direktör: Çağdaş Atan
Goller: Hajradinovic (dk. 36 ve 60), Thelin (dk. 45+3) (Kasımpaşa)Sarı kart: Manolis Siopis (Alanyaspor)