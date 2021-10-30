Süper Lig: Kasımpaşa: 2 - Yeni Malatyaspor: 0 (Maç sonucu)
Süper Lig’in 11. haftasında Kasımpaşa, sahasında karşı karşıya geldiği Yeni Malatyaspor‘u 2-0’lık skorla mağlup etti.
Süper Lig’in 11. haftasında Kasımpaşa, sahasında karşı karşıya geldiği Yeni Malatyaspor‘u 2-0’lık skorla mağlup etti.
Maçtan dakikalar (İkinci yarı)
50. dakikada ceza yayı önünde topla buluşan Hajradinovic’in sert şutunda meşin yuvarlak üstten auta gitti.
52. dakikada ceza Eysseric’in pasında ceza sahası içi sağ çaprazında topla buluşan Yusuf’un şutunda meşin yuvarlağı kaleci Ertaç kornere çeldi.
53. dakikada sol taraftan Eysseric’in kullandığı köşe vuruşunda arka direkte Sadiku’nun yaptığı kafa vuruşunda meşin yuvarlak filelere gitti. 1-0
73. dakikada sol taraftan Eysseric’in kullandığı kornerde kale önünde Umut Bozok’un yaptığı kafa vuruşunda meşin yuvarlak ağlarla buluştu. 2-0
85. dakikada Yusuf’un pasında ceza yayı önünde topla buluşan Hajradinovic’in sert şutunda meşin yuvarlak üstten auta gitti.
Stat: Recep Tayyip Erdoğan
Hakemler: Alper Ulusoy xx, Abdullah Bora Özkara xx, Samet Çavuş xx
Kasımpaşa: Ertuğrul x (Harun dk. 22 xx), Dirar xx (Feyzi dk. 88 ?), Donk x (Brecka dk. 46 x), Bruma xx, Eren Elmalı xx, Sadiku xxx, Travnik xx, Yusuf xx, Eysseric xxx (Tarkan dk. 78 x), Hajradinovic xx, Jörgensen xx (Umut Bozok dk. 46 xxx)
Yedekler: Ben Ouannes, Sakıb Aytaç, Doğucan, Ahmet Engin, Hasan Emre Yeşilyurt
Teknik Direktör: Hakan Kutlu
Yeni Malatyaspor: Ertaç x, Semih xx, Wallace xx, Haddadi xx, Mustafa Eskihellaç xx, Aabid xx, Ndong xx (Mallen dk. 59 x), Hafez xx (Bwalya dk. 82 ?), Monir xx, Tetteh xx, Adem xx
Yedekler: Abdulsamed Damlu, Awuku, Ndizeye, Mert Örnek, Buğra Çağıran, Atakan, Jospin, Kubilay
Teknik Direktör: Marius Sumudica
Goller: Sadiku (dk. 53), Umut Bozok (dk. 73) (Kasımpaşa)
Sarı kart: Eren Elmalı (Kasımpaşa)