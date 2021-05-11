Süper Lig: Kasımpaşa: 2 - MKE Ankaragücü: 0 (İlk yarı)
Süper Lig’in 41. haftasında Kasımpaşa, sahasında MKE Ankaragücü ile karşı karşıya geliyor. Müsabakanın ilk yarısı Kasımpaşa’nın 2-0’lık üstünlüğü ile tamamlandı.
Süper Lig’in 41. haftasında Kasımpaşa, sahasında MKE Ankaragücü ile karşı karşıya geliyor. Müsabakanın ilk yarısı Kasımpaşa’nın 2-0’lık üstünlüğü ile tamamlandı.
Maçtan dakikalar (İlk yarı)
5. dakikada Pinto’nun Hajradinovic’e ceza sahası içerisinde yaptığı müdahaleyi hakem Mete Kalkavan penaltı olarak değerlendirdi.
9. dakikada Hadergjonaj’ın kullandığı penaltı atışında meşin yuvarlak kaleci Friedrich’in sağından ağlara gitti. 1-0
13. dakikada MKE Ankaragücü savunmasında Sarlija’nın uzaklaştırmak istediği top Koomson’un kafasına çarparak Thelin’in önünde kaldı. Thelin’in pasında ceza sahası içi sol çaprazında Anıl Koç topla buluştu. Anıl’ın kaleciyle karşı karşıya kalarak yaptığı vuruşta meşin yuvarlak ağlara gitti. 2-0
37. dakikada ceza yayı önünde topla buluşan Tarkan Serbest’in sert şutunda meşin yuvarlağı kaleci Friedrich oyun alanına çeldi.
Stat: Recep Tayyip Erdoğan
Hakemler: Mete Kalkavan xx, Ceyhun Sesigüzel xx, Süleyman Özay xx
Kasımpaşa: Ertuğrul Taşkıran xx, Hadergjonaj xxx, Tarkan Serbest xx, Brecka xx, Haddadi xx, Sadiku xx, Bistrovic xx, Koomson xx, Anıl Koç xxx, Hajradinovic xx, Thelin xx
Yedekler: Erdem Canpolat, Ramazan Köse, Mehmet Feyzi Yıldırım, Evren Eren Elmalı, Doğucan Haspolat, Berk Çetin, Yasin Dülger, Hasan Emre Yeşilyurt, Yusuf Erdoğan
Teknik Direktör: Şenol Can
MKE Ankaragücü: Friedrich xx, Kitsiou xx, Kulusic xx, Sarlija x, Pinto xx, Atakan Çankaya xx, Endri Cekici xx, Lobjanidze xx, Paintsil xx, Alper Potuk xx, Badji xx
Yedekler: Mert Topuz, Atila Turan, Erdi Dikmen, Pazdan, Lukasik, Şahverdi Çetin, Ali Kaan Güneren, Diousse, Geraldo, Embiya Ayyıldız
Teknik Direktör: Hikmet Karaman
Goller: Hadergjonaj (dk. 9 pen.), Anıl Koç (dk. 13) (Kasımpaşa)Sarı kartlar: Badji, Kitsiou (MKE Ankaragücü), Hadergjonaj (Kasımpaşa)