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Süper Lig: Kasımpaşa: 2 - İH Konyaspor: 2 (Maç sonucu)

Süper Lig’in 7. haftasında Kasımpaşa, sahasında İH Konyaspor ile 2-2 berabere kaldı.

Spor 27.09.2021, 22:05
Süper Lig: Kasımpaşa: 2 - İH Konyaspor: 2 (Maç sonucu)

Süper Lig’in 7. haftasında Kasımpaşa, sahasında İH Konyaspor ile 2-2 berabere kaldı.

Maçtan dakikalar (İkinci yarı)

62. dakikada Ahmet Çalık’ın ceza sahasında Umut Bozok’a yaptığı müdahaleyi hakem Tugay Kaan Numanoğlu penaltı olarak değerlendirdi.

63. dakikada penaltı atışını kullanmak için beyaz noktaya gelen Umut Bozok, meşin yuvarlağı kalenin sağından ağlarla buluşturdu. 2-2

87. dakikada Umut Bozok’un ceza sahası sol çaprazına gönderdiği pasta topla buluşan Yusuf Erdoğan’ın sert şutunu kaleci Sehic kornere çeldi.

Stat: Recep Tayyip Erdoğan

Hakemler: Tugar Kaan Numanoğlu xx, Bahtiyar Birinci xx, Selahattin Altay xx

Kasımpaşa: Ertuğrul xx, Hadergjonaj xx, Donk xx, Tarkan xx, Eren xx, Sadiku xx, Eysseric xx, Yusuf xx (Ahmet Engin dk. 90+2 ?), Hajradinovic xx (Doğucan dk. 86 ?), Travnik xx (Brecka dk. 90+3 ?), Umut xx

Yedekler: Erdem Can, Harun, Sakıb, Feyzi, Emre

Teknik Direktör: Cihat Arslan

İH Konyaspor: Sehic xx, Skubic xx, Ahmet xx, Abdülkerim xx, Guilherme xx, Soner xx (M’Poku dk. 71 x), Hadziahmetovic xx, Endri Çekici xx (Rahmanovic dk. 61 x), Serdar xx (Adil dk. 90+3 ?), Bytyqi xx, Ahmed Hassan xx (Cikalleshi dk. 61 x)

Yedekler: Eray, Alper, Barış, Oğulcan, Michalak, Ekrem

Teknik Direktör: İlhan Palut

Goller: Ahmed Hassan (dk. 18), Serdar Gürler (dk. 21) (İH Konyaspor), Travnik (dk. 29), Umut (dk. 63 pen.) (Kasımpaşa)

Sarı kartlar: Eysseric, Umut, Hadergjonaj (Kasımpaşa), Skubic (Konyaspor)

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