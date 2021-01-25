Süper Lig: Kasımpaşa: 2 - DG Sivasspor: 0 (Maç sonucu)
Süper Lig’in 21. haftasında Kasımpaşa sahasında karşılaştığı DG Sivasspor’u 2-0 mağlup etti.
Süper Lig’in 21. haftasında Kasımpaşa sahasında karşılaştığı DG Sivasspor’u 2-0 mağlup etti.
Maçtan dakikalar (İkinci yarı)
73. dakikada Erdoğan’ın sağ taraftan ceza sahası içine girip içeriye çevirdiği topta defansa çarpan meşin yuvarlak kaleci Ertuğrul’da kaldı.
77. dakikada Gradel’in ceza sahası içi sol çaprazdan yerden vuruşunda defans meşin yuvarlağı uzaklaştırdı.
81. dakikada Robin Yalçın’ın ceza sahası içi sağ taraftan ortasında Caner’in arka direkte kafa vuruşunda kaleci Ertuğrul meşin yuvarlağı kornere çeldi.
Stat: Recep Tayyip Erdoğan
Hakemler: Mert Güzenge xx, Samet Çavuş xx, Kamil Çetin xx
Kasımpaşa: Ertuğrul Taşkıran xx, Hadergjonaj xx, Luckassen xx, Brecka xx, Haddadi xx, Aytaç Kara xx, Bistrovic xx, Yusuf Erdoğan xx (Armin Hodzic dk. 75 x), Hajradinovic xx (Doğucan Haspolat dk. 88 ?), Anıl Koç xx (Kevin Varga dk. 69 x), Thelin xx
Yedekler: Erdem Canpolat, Sadiku, Koomson, Evren Eren Elmalı, Mehmet Feyzi Yıldırım, Furkan Külekçi, Hasan Emre Yeşilyurt
Teknik Direktör: Fuat Çapa
DG Sivasspor: Samassa x, Goiano x (Kone dk. 46 x), Appindangoye x, Caner Osmanpaşa x, Uğur Çiftçi x (Ninga dk. 69 x), Claudemir x (Robin Yalçın dk. 58 x), Hakan Arslan x, Fajr x (Ziya Erdal dk. 46 x), Erdoğan Yeşilyurt x, Gradel x, Yatabare x (Kayode dk. 90+1 ?)
Yedekler: Ali Şaşal Vural, Muammer Yıldırım, Ahmet Oğuz, Jorge Felix, Isaac Cofie
Teknik Direktör: Rıza Çalımbay
Goller: Hajradinovic (dk. 6), Aytaç Kara (dk. 17) (Kasımpaşa)Sarı kartlar: Hajradinovic, Sadiku (Yedek kulübesi) (Kasımpaşa), Fajr, Erdoğan Yeşilyurt (Sivasspor)