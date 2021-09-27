banner363

banner453

banner454

banner403

banner420

Son Dakika
Ordu’daki FETÖ operasyonunda 19 tutuklama
Ordu’daki FETÖ operasyonunda 19 tutuklama
WhatsApp para iadesi yapmaya başlıyor
WhatsApp para iadesi yapmaya başlıyor
İstanbul'a 4 gün sürecek yağış geliyor
İstanbul'a 4 gün sürecek yağış geliyor
Market zincirinin fiyat oyunu böyle ifşa edildi!
Market zincirinin fiyat oyunu böyle ifşa edildi!

Süper Lig: Kasımpaşa: 1 - İH Konyaspor: 2 (İlk yarı)

Süper Lig’in 7. haftasında Kasımpaşa, sahasında İH Konyaspor ile karşılaşıyor. Müsabakanın ilk yarısı konuk ekibin 2-1 üstünlüğüyle sonuçlandı.

Spor 27.09.2021, 20:52
Süper Lig: Kasımpaşa: 1 - İH Konyaspor: 2 (İlk yarı)

Süper Lig’in 7. haftasında Kasımpaşa, sahasında İH Konyaspor ile karşılaşıyor. Müsabakanın ilk yarısı konuk ekibin 2-1 üstünlüğüyle sonuçlandı.

Maçtan dakikalar (İlk yarı)

18. dakikada sol tarafta topla buluşan Bytyqi’nin arka direğe yaptığı ortada savunmadan önce hareketlenen Ahmed Hassan’ın dokunuşunda meşin yuvarlak ağlara gitti. 0-1

21. Konyaspor yarı sahasından Abdülkerim’in gönderdiği uzun topta savunmanın arkasına sarkan Serdar Gürler’in ceza alanı dışı hafif sağ çaprazından yaptığı aşırtma vuruş filelerle buluştu. 0-2

25. dakikada Yusuf Erdoğan’ın sol kanattan ceza alanına yaptığı ortada Umut Bozok’un altıpas içinden gerçekleştirdiği kafa vuruşu üstten auta çıktı.

29. dakikada Umut Bozok’un ceza yayı yakınlarından verdiği ara pasta ceza sahasında meşin yuvarlağı alan Travnik, topu soluna çekip rakibini ekarte ederek çektiği şutla farkı 1’e indiren golü attı. 1-2

Stat: Recep Tayyip Erdoğan

Hakemler: Tugar Kaan Numanoğlu xx, Bahtiyar Birinci xx, Selahattin Altay xx

Kasımpaşa: Ertuğrul xx, Hadergjonaj xx, Donk xx, Tarkan xx, Eren xx, Sadiku xx, Eysseric xx, Yusuf xx, Hajradinovic xx, Travnik xx, Umut xx

Yedekler: Erdem Can, Harun, Ahmet, Sakıb, Brecka, Feyzi, Doğucan, Emre

Teknik Direktör: Cihat Arslan

İH Konyaspor: Sehic xx, Skubic xx, Ahmet xx, Abdülkerim xx, Guilherme xx, Soner xx, Hadziahmetovic xx, Endri Çekici xx, Serdar xx, Bytyqi xx, Ahmed Hassan xx

Yedekler: Eray, Adil, Rahmanovic, Cikalleshi, Alper, Barış, Oğulcan, M’Poku, Michalak, Ekrem

Teknik Direktör: İlhan Palut

Goller: Ahmed Hassan (dk. 18), Serdar Gürler (dk. 21) (İH Konyaspor), Travnik (dk. 29) (Kasımpaşa)

Sarı kart: Eysseric (Kasımpaşa)

banner518
Yorumlar (0)
banner515
22°
parçalı bulutlu
Puan Durumu
Takımlar O P
1. Fenerbahçe 7 16
2. Trabzonspor 7 15
3. Altay 7 15
4. Beşiktaş 7 14
5. Hatayspor 7 13
6. Konyaspor 7 13
7. Alanyaspor 7 13
8. Kayserispor 7 11
9. Karagümrük 7 11
10. Galatasaray 7 11
11. Sivasspor 7 9
12. Adana Demirspor 7 9
13. Antalyaspor 7 8
14. Gaziantep FK 7 8
15. Başakşehir 7 6
16. Kasımpaşa 7 6
17. Malatyaspor 7 6
18. Göztepe 7 5
19. Giresunspor 7 2
20. Rizespor 7 1
Takımlar O P
1. Ümraniye 7 19
2. Ankaragücü 7 15
3. Erzurumspor 7 15
4. Eyüpspor 7 13
5. Bandırmaspor 7 12
6. Tuzlaspor 6 11
7. Samsunspor 6 10
8. Kocaelispor 6 10
9. Manisa FK 7 9
10. Menemenspor 7 8
11. Gençlerbirliği 7 8
12. Boluspor 6 7
13. İstanbulspor 6 7
14. Altınordu 7 7
15. Adanaspor 7 6
16. Denizlispor 7 6
17. Balıkesirspor 6 6
18. Bursaspor 7 5
19. Ankara Keçiörengücü 6 4
Takımlar O P
1. Liverpool 6 14
2. Man City 6 13
3. Chelsea 6 13
4. M. United 6 13
5. Everton 6 13
6. Brighton 5 12
7. West Ham 6 11
8. Aston Villa 6 10
9. Brentford 6 9
10. Arsenal 6 9
11. Tottenham 6 9
12. Watford 6 7
13. Leicester City 6 7
14. Wolverhampton 6 6
15. Crystal Palace 5 5
16. Southampton 6 4
17. Newcastle 6 3
18. Leeds United 6 3
19. Burnley 6 2
20. Norwich City 6 0
Takımlar O P
1. Real Madrid 7 17
2. Real Sociedad 7 16
3. Sevilla 6 14
4. Atletico Madrid 7 14
5. Rayo Vallecano 7 13
6. Barcelona 6 12
7. Real Betis 7 12
8. Valencia 7 11
9. Osasuna 7 11
10. Athletic Bilbao 7 10
11. Villarreal 6 8
12. Mallorca 7 8
13. Espanyol 7 6
14. Cádiz 7 6
15. Elche 7 6
16. Celta de Vigo 6 4
17. Levante 7 4
18. Granada 6 3
19. Deportivo Alaves 6 3
20. Getafe 7 0