Süper Lig: Kasımpaşa: 1 - Galatasaray: 2 (İlk yarı)
Süper Lig’in 3. haftasında Kasımpaşa, Galatasaray’ı ağırlıyor. Müsabakanın ilk yarısı konuk ekibin 2-1’lik üstünlüğüyle sona erdi.
Süper Lig’in 3. haftasında Kasımpaşa, Galatasaray’ı ağırlıyor. Müsabakanın ilk yarısı konuk ekibin 2-1’lik üstünlüğüyle sona erdi.
Maçtan dakikalar (İlk yarı)
18. dakikada sağ kanattan topla hareketlenen Yusuf Erdoğan’ın ceza sahası köşesinden çektiği sert şut kaleci Muslera’da kaldı.
19. dakikada sağ taraftan Barış Alper’in ceza alanına verdiği pasta penaltı noktası yakınlarında Kerem’in aşırtma vuruşu üstten auta gitti.
21. dakikada van Aanholt’un ceza sahası içi sol çaprazından verdiği pasta Cicaldau’nun altıpasın gerisinden yaptığı vuruşu kaleci Ertuğrul ayaklarıyla oyun alanına çeldi.
27. dakikada sol kanattan ceza sahasına giren Kerem Aktürkoğlu’nun yerden pasında Diagne, altıpasın önünde topa dokunamayınca meşin yuvarlak dışarı çıktı.
32. dakikada sol taraftan ceza sahasına giren Kerem’in son çizgiye inerek yaptığı ortada arkada direkte meşin yuvarlağı alan Morutan’ın rakibi eksilterek kale ağzına çıkardığı topa Cicaldau’nun dokunuşu ağlara gitti. 0-1
38. dakikada Diagne ile verkaça giren Morutan’ın Evren Elmalı’nın ayağından kaptığı topla ceza alanına girer girmez sağ çaprazdan çektiği şut kaleci Ertuğrul’dan döndü. Meşin yuvarlağı penaltı noktası yakınlarında bulan Kerem’in vuruşu filelerle buluştu. 0-2
45+2. dakikada ani gelişen Kasımpaşa atağında sağ kanattan topla hareketlenen Yusuf Erdoğan’ın ceza sahasına girerek içeriye çevirdiği topta Jörgensen, kale önünde müsait durumda meşin yuvarlağı ağlara gönderdi. 1-2
Stat: Recep Tayyip Erdoğan
Hakemler: Fırat Aydınus xx, Aleks Taşçıoğlu xx, Erdem Bayık xx
Kasımpaşa: Ertuğrul Taşkıran xx, Florent Hadergjonaj xx, Jeffrey Bruma xx, Tarkan Serbest xx, Evren Elmalı xx, Loret Sadiku xx, Michal Travnik xx, Yusuf Erdoğan xx, Haris Hajradinovic xx, Kevin Varga xx, Nicolai Jörgensen xx
Yedekler: Erdem Canpolat, Harun Tekin, Mortadha Ben Ouannes, Sakıb Aytaç, Tomas Brecka, Mehmet Feyzi Yıldırım, Valentin Eysseric, Doğucan Haspolat, Ahmet Engin, Umut Bozok
Teknik Direktör: Cihat Arslan
Galatasaray: Fernando Muslera xx, Sacha Boey xx, Christian Luyindama xx, Victor Nelsson xx, Patrick van Aanholt xx, Berkan Kutlu xx, Barış A. Yılmaz xx, Kerem Aktürkoğlu xx, Alexandru Cicaldau xx, Olimpiu Morutan xx, Mbaye Diagne xx
Yedekler: İsmail Çipe, Alpaslan Öztürk, Taylan Antalyalı, Ryan Babel, Ömer Bayram, Emre Akbaba, Aytaç Kara, Emre Kılınç, Sofiane Feghouli, Mustafa Muhammed
Teknik Direktör: Fatih Terim
Goller: Cicaldau (dk. 32), Kerem Aktürkoğlu (dk. 38) (Galatasaray), Jörgensen (dk. 45+2) (Kasımpaşa)