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Süper Lig: Kasımpaşa: 1 - Fatih Karagümrük: 1 (İlk yarı)

Süper Lig’in 26. haftasında Kasımpaşa, Fatih Karagümrük’ü konuk ediyor. Mücadelenin ilk yarısı karşılıklı gollerle 1-1 berabere bitti.

Spor 20.02.2021, 14:26
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Süper Lig: Kasımpaşa: 1 - Fatih Karagümrük: 1 (İlk yarı)

Süper Lig’in 26. haftasında Kasımpaşa, Fatih Karagümrük’ü konuk ediyor. Mücadelenin ilk yarısı karşılıklı gollerle 1-1 berabere bitti.

Maçtan dakikalar (İlk yarı)

4. dakikada Aytaç’ın ceza sahasına gönderdiği ortada savunmadan önce Hodzic kafayı vurdu. Aşırtma şekilde kaleye giden topu son anda Aykut tokatlayarak kornere gönderdi.

7. dakikada ceza sahası sol çaprazında topla buluşan Salibur, direkt kaleyi düşündü. Bu futbolcunun yerden şutunda Ertuğrul uzanarak meşin yuvarlağı kontrol etti.

14. dakikada kazanılan serbest vuruşta topun başına Biglia geçti. Bu futbolcunun savunmanın arkasına gönderdiği ortaya iyi yükselen Roco kafayı vurdu ve topu filelere gönderdi. 0-1

18. dakikada Koray’ın sağdan yaptığı ortaya ceza sahası içinde kimse dokunamayınca arka direkteki Salibur topu kontrol etti. Bu futbolcunun düzeltip yaptığı vuruşta meşin yuvarlak az farkla auta çıktı.

20. dakikada kazanılan korner atışında sol kanattan Bistrovic ceza sahası içine gönderdi. Bu noktada iyi yükselen Thelin kafayla topu filelere gönderdi. 1-1

33. dakikada sol taraftan Biglia’nın kullandığı köşe vuruşunda savunmanın arasından yükselen Campi kafayı vurdu ancak top kaleci Ertuğrul’da kaldı.

39. dakikada ceza sahası içinde Thelin ile verkaç yaparak topu alan Hodzic, 2 rakibinden sıyrılıp çaprazdan vuruşunu yaptı, savunmanın müdahale ettiği top direğin dibinden kornere gitti.

41. dakikada Yusuf Erdoğan’ın sağdan kullandığı korner atışında savunmanın uzaklaştırdığı top Sadiku’nun önünde kaldı. Bu futbolcunun gelişine şutunda top az farkla auta gitti.

45+2. dakikada Bertolacci’nin pasında savunmanın arkasına sarkan Castro, müsait pozisyondaki Salibur’u gördü. Bu futbolcunun şutunda savunma son anda müdahale etti ve top az farkla direğin dibinden kornere çıktı.

Stat: Recep Tayyip Erdoğan

Hakemler: Yaşar Kemal Uğurlu xx, Erdinç Sezertam xx, Serkan Çimen xx

Kasımpaşa: Ertuğrul xx, Hadergjonaj xx, Luckassen xx, Brecka xx, Haddadi x, Aytaç xx, Sadiku xx, Yusuf xxx, Hodzic xxx, Bistrovic xx, Thelin xxx

Yedekler: Ramazan, Drinkwater, Anıl, Tosic, Koomson, Evren Eren, Varga, Mehmet Feyzi, Doğucan, Hasan Emre

Teknik Direktör: Fuat Çapa

Karagümrük: Aykut x, Koray x, Roco xxx, Campi xxx, Balkovec xx, Biglia xx, Ndao xx, Castro x, Bertolacci x, Salibur xx, Kemal Ademi x

Yedekler: Viviano, Alparslan, Sobiech, Mevlüt, Fatih, Aksel, Jimmy Durmaz, Vato, Lens, Emre Çolak

Teknik Direktör: Şenol Can

Goller: Roco (dk. 14) (Karagümrük), Thelin (dk. 20) (Kasımpaşa)

Sarı kart: Bertolacci (Karagümrük)
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