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Süper Lig: Kasımpaşa: 0 - Yeni Malatyaspor: 0 (Maç sonucu)

Süper Lig’in 34. haftasında Kasımpaşa sahasında karşılaştığı Yeni Malatyaspor ile 0-0 berabere kaldı.

Spor 12.04.2021, 17:58
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Süper Lig: Kasımpaşa: 0 - Yeni Malatyaspor: 0 (Maç sonucu)

Süper Lig’in 34. haftasında Kasımpaşa sahasında karşılaştığı Yeni Malatyaspor ile 0-0 berabere kaldı.

Maçtan dakikalar (İkinci yarı)

47. dakikada sağ kanattan Thelin’in ortasında defanstan seken topu ceza yayı üzerinde alan Bistrovic’in vuruşunda meşin yuvarlak kaleci Ertaç Özbir’de kaldı.

66. dakikada ceza yayından Bistrovic’in vuruşunda defanstan seken topu kaleci Ertaç Sözir kontrol etti.

71. dakikada Hajradinovic’in sol taraftan kullandığı köşe vuruşunda ceza sahası içinde iyi yükselen Luckassen’in kafa vuruşunda meşin yuvarlak kalenin üzerinden dışarıya gitti.

Stat: Recep Tayyip Erdoğan

Hakemler: Bahattin Şimşek xx, Süleyman Özay xx, Osman Gökhan Bilir xx

Kasımpaşa: Ertuğrul Taşkıran xx, Hadergjonaj xx, Luckassen xx, Tosic xx, Haddadi xx, Sadiku xx, Bistrovic xx, Koomson xx (Tarkan Serbest dk. 79 x), Hajradinovic xx, Varga xx, Thelin xx

Yedekler: Ramazan Köse, Drinkwater, Anıl Koç, Evren Eren Elmalı, Mehmet Feyzi Yıldırım, Tomas Brecka, Doğucan Haspolat, Yasin Dülger, Hasan Emre Yeşilyurt

Teknik Direktör: Şenol Can

Yeni Malatyaspor: Ertaç Özbir xx, Chebake xx, Wallace xx, Hadebe xx, Karim Hafez xx, Acquah xx, Zeki Yavru xx (Zuqui dk. 90+2 ?), Mustafa Eskihellaç xx (Umut Bulut dk. 66 x), Adem Büyük xx (Kubilay Kanatsızkuş dk. 83 ?), Fofana xx (Aly Malle dk. 83 ?), Benjamin Tetteh xx

Yedekler: Eray İşcan, Doğukan Emeksiz, Eric Ndizeye, Nshimirimana, Bülent Cevahir, Jetmir Topalli

Teknik Direktör: İrfan Buz

Sarı kartlar: Tarkan Serbest (Kasımpaşa), Zeki Yavru (Yeni Malatyaspor)
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