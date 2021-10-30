Süper Lig: Kasımpaşa: 0 - Yeni Malatyaspor: 0 (İlk yarı)
Süper Lig’in 11. haftasında Kasımpaşa, sahasında Yeni Malatyaspor ile karşı karşıya geliyor. Mücadelenin ilk yarısı golsüz beraberlikle tamamlandı.
Süper Lig’in 11. haftasında Kasımpaşa, sahasında Yeni Malatyaspor ile karşı karşıya geliyor. Mücadelenin ilk yarısı golsüz beraberlikle tamamlandı.
Maçtan dakikalar (İlk yarı)
33. dakikada ceza sahası dışından Evren’in yaptığı vuruşta meşin yuvarlak üstten auta gitti.
39. dakikada Tetteh’nin pasında ceza yayı üzerinde topla buluşan Mounir’in sert şutunu kaleci Harun kornere çeldi.
42. dakikada ceza sahası dışı sağ çaprazında topla buluşan Jörgensen’in yerden şutunda meşin yuvarlak kaleci Ertaç’ta kaldı.
Stat: Recep Tayyip Erdoğan
Hakemler: Alper Ulusoy xx, Abdullah Bora Özkara xx, Samet Çavuş xx
Kasımpaşa: Ertuğrul x (Harun dk. 22 x), Dirar xx, Donk xx, Bruma xx, Eren Elmalı xx, Sadiku xx, Travnik xx, Yusuf xx, Eysseric xx, Hajradinovic xx, Jörgensen xx
Yedekler: Ben Ouannes, Tarkan, Sakıb Aytaç, Brecka, Feyzi, Doğucan, Ahmet Engin, Umut Bozok, Hasan Emre Yeşilyurt
Teknik Direktör: Hakan Kutlu
Yeni Malatyaspor: Ertaç xx, Semih xx, Wallace xx, Haddadi xx, Mustafa Eskihellaç xx, Aabid xx, Ndong xx, Hafez xx, Monir xx, Tetteh xx, Adem xx
Yedekler: Abdulsamed Damlu, Awuku, Ndizeye, Mert Örnek, Buğra Çağıran, Mallen, Atakan, Jospin, Bwalya, Kubilay
Teknik Direktör: Marius Sumudica