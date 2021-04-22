Süper Lig: Kasımpaşa: 0 - Medipol Başakşehir: 1 (Maç sonucu)
Süper Lig’in 36. haftasında Kasımpaşa sahasında karşılaştığı Medipol Başakşehir’e 1-0’lık skorla mağlup oldu.
Süper Lig’in 36. haftasında Kasımpaşa sahasında karşılaştığı Medipol Başakşehir’e 1-0’lık skorla mağlup oldu.
Maçtan dakikalar (İkinci yarı)
88. dakikada sağ taraftan Hajradinovic’in içeri çevirdiği top kaleci Volkan Babacan’da kaldı.
90+1. dakikada ceza yayı üzerinde topla buluşan Guiliano’nun sert şutunda meşin yuvarlak kaleci Ramazan’da kaldı.
90+5. dakikada sağ taraftan Hajradinovic’in ortasında Koita’nın yaptığı kafa vuruşunda meşin yuvarlak kaleci Volkan’da kaldı.
Stat: Recep Tayyip Erdoğan
Hakemler: Yaşar Kemal Uğurlu xx, Serkan Olguncan xx, Abdullah Bora Özkara xx
Kasımpaşa: Ramazan Köse xx, Hadergjonaj xx, Luckassen xx, Brecka xx, Haddadi xx, Sadiku xx, Tarkan Serbest xx (Yasin Dülger dk. 74 x), Bistrovic xx (Drinkwater dk. 61 x), Hajradinovic xx, Varga xx, Thelin xx (Koita dk. 61 x)
Yedekler: Ertuğrul Taşkıran, Anıl Koç, Dusko Tosic, Evren Eren Elmalı, Mehmet Feyzi Yıldırım, Doğucan Haspolat, Hasan Emre Yeşilyurt
Teknik Direktör: Şenol Can
Medipol Başakşehir: Volkan Babacan xx, Uğur Uçar xx (Berkay Özcan dk. 60 x), Duarte xx, Epureanu xx, Ömer Ali Şahiner xx(Ravil Tagir dk. 90+4 ?), Mehmet Topal xx, Tolga Ciğerci xx, Visca xx (Crivelli dk. 90+2 ?), Aleksic xx (Azubuike dk. 90+2 ?), Giuliano xx, Chadli xxx (Guldbrandsen dk. 61 x)
Yedekler: Mert Günok, Kıvanç Koral, Junior Fernandes
Teknik Direktör: Aykut Kocaman
Gol: Chadli (dk. 36) (Medipol Başakşehir)Sarı kartlar: Tarkan Serbest, Sadiku (Kasımpaşa)