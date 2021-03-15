Süper Lig: Kasımpaşa: 0 - Konyaspor: 0 (İlk yarı)

Süper Lig’in 30. haftasında Kasımpaşa sahasında Konyaspor ile karşılaşıyor. Mücadelenin ilk yarısı 0-0 eşitlikle sona erdi.

Maçtan dakikalar (İlk yarı)

10. dakikada sol kanattan Hajradinovic’in pasında ceza sahası dışı sol çaprazdan Aytaç Kara’nın vuruşunda meşin yuvarlak dışarıya gitti.

21. dakikada kaleci Ibrahim Sehic kendi ceza sahası içinde Koomson’u çalımlamak isterken topu kaptırdı. Sehic daha sonra müdahale ederek Koomson’dan topu aldı.

44. dakikada Hadergjonaj’ın sağ kanattan ortasında ceza sahası içinde Konyasporlu futbolcuların uzaklaştırdığı top Hajradinovic’in önünde kaldı. Hajradinovic’in ceza yayından vuruşunda kaleci Sehic meşin yuvarlağı uzaklaştırdı.

Stat: Recep Tayyip Erdoğan

Hakemler: Volkan Bayarslan xx, İlker Takpak xx, Yusuf Bozdoğan xx

Kasımpaşa: Ramazan Köse xx, Hadergjonaj xx, Luckassen xx, Dusko Tosic xx, Oussama Haddadi xx, Aytaç Kara xx, Bistrovic xx, Daniel Drinkwater xx, Gilbert Koomson xx, Haris Hajradinovic xx, Thelin xx

Yedekler: Erdem Canpolat, Berk Çetin, Lorent Sadiku, Anık Koç, Fode Koita, Yusuf Erdoğan, Evren Eren Elmalı, Kevin Varga, Mehmet Feyzi Yıldırım, Doğucan Haspolat

Teknik Direktör: Fuat Çapa

Konyaspor: Ibrahim Sehic xx, Skubic xx, Ahmet Çalık xx, Abdülkerim Bardakçı xx, Guilherme xx, Jevtovic xx, Hadziahmetovic xx, Shengelia xx, Milosevic xx, Jesse Sekidika xx, Sokol Cikalleshi xx

Yedekler: Eray Birniçan, Adil Demirbağ, Bytyqi, Oğuz Kaan Güçtekin, İsmail Güven, Faruku Miya, Artem Kravets, Diomande, Musa Çağıran, Amar Rahmanovic

Teknik Direktör: İlhan Palut