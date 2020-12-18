Süper Lig: Karagümrük: 2 - Galatasaray: 1 (Maç sonucu)

Süper Lig’in 13. haftasının açılış karşılaşmasında Karagümrük, Galatasaray’ı konuk etti. Kırmızı-siyahlılar, rakibini Ndao ve Mevlüt’ün golleriyle 2-1 mağlup etti. Galatasaray’ın sayısı, Diagne’den geldi.

Maçtan dakikalar (İlk yarı)

46. dakikada, mücadelenin ikinci yarısına başlayan Karagümrük bir anda hızlı hücuma çıktı. Sol kanatta topla buluşan Koray, arka direkteki Ndao’yu gördü. Bu futbolcunun şutunda top ağlara gitti. 1-0

49. dakikada sağ kanatta topla buluşan Oğulcan, son çizgiye inip ceza sahası içine çevirdi. Bu noktada topla buluşan Feghouli’nin çaprazdan şutunda top üstten auta çıktı.

57. dakikada Emre Kılınç’ın sağ kanattan yaptığı ortada ceza sahası içinde iyi yükselen Donk kafayı vurdu ancak top direğin dibinden auta çıktı.

69. dakikada Galatasaray Teknik Direktörü Fatih Terim, Hakem Mustafa Öğretmenoğlu’na tepki gösterince kırmızı kartla oyun dışında kaldı.

90+5. dakikada ceza sahası içinde Koray’ın Diagne’ye yaptığı hareket sonrasında Mustafa Öğretmenoğlu penaltı noktasını gösterdi. Atışı kullanan Diagne, topu filelere gönderdi. 1-1

90+9. dakikada Hakem Mustafa Öğretmenoğlu, kendisine itiraz eden Enzo Roco’ya ikinci sarı kartını göstererek kırmızı kartla oyun dışında bıraktı.

90+11. dakikada savunmada topla buluşan Ndao, savunmanın arkasına sarkan Mevlüt’e uzun bir pas attı. Bu futbolcu, kaleciyle karşı karşıya yaptığı vuruşta takımını tekrar öne geçirdi. 2-1

Stat: Necmi Kadıoğlu

Hakemler: Mustafa Öğretmenoğlu xx, Serkan Ok xx, Murat Ergin Gözütok xx

Karagümrük: Viviano xx, Ramazan xxx, Fatih Kuruçuk xxx, Enzo Roco xx, Alparslan xxx (Muhammed Egemen Pehlivan dk. 76 xxx), Biglia xxx, Koray xxx, Ndao xxx (Murat Sarıgül dk. 90+12 ?), Aatif xxx (Vato dk. 85 x), Balkovec xxx, Sobiech xxx (Mevlüt dk. 85 xxx)

Yedekler: Aykut Özer, Zeki Yıldırım, Efe Tatlı, Murat Sarıgül, Aksel Aktaş, Furkan Kara

Teknik Direktör: Şenol Can

Galatasaray: Okan x, Linnes xx (Omar dk. 82 ?), Donk xx, Marcao x, Saracchi x (Ömer dk. 64 x), Taylan xx, Feghouli x, Emre Kılınç x (Ali Yavuz Kol dk. 82 ?), Oğulcan x (Arda dk. 64 xx), Emre Akbaba x (Belhanda dk. 64 x), Diagne xx

Yedekler: Kerem Yusuf Ersunar, Şener Özbayraklı, Etebo, Luyindama, Sekidika

Teknik Direktör: Fatih Terim

Goller: Ndao (dk. 46), Mevlüt (dk. 90+11) (Karagümrük), Diagne (dk. 90+5 pen.) (Galatasaray)

Kırmızı kartlar: Fatih Terim (dk. 69) (Teknik Direktör), Marcao (Maçın bittikten sonra gördü) (Galatasaray), Enzo Roco (dk. 90+9 (Karagümrük)

Sarı kartlar: Donk, Arda Turan, Ömer Bayram, Ali Yavuz Kol (Galatasaray), Sobiech, Alparslan, Ramazan, Koray, Viviano (Karagümrük)